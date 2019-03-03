СМИ: Рами Малек опозорил египтян

"Этот человек стремится навредить моральным устоям наших молодых людей, и я был очень удивлен, когда египетские СМИ начали активно праздновать его победу",

Ему также не пришлась по вкусу оскароносная роль Малека - музыканта Фредди Меркьюри. Политик подчеркнул, что роль далека от реальной персоны, а показывая такой образ Малек лишь пропагандирует нетрадиционную ориентацию.