СМИ: Рами Малек опозорил египтян

Американского актера египетского происхождения и обладателя премии "Оскар" Рами Малека обвинили в подрыве "истинных" ценностей египтской нации. Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на заявление депутат местного парламента в эфире телеканала Al-Hadath Alyoum.
Политик указал, что актер проповедует неправильный образ жизни.
"Этот человек стремится навредить моральным устоям наших молодых людей, и я был очень удивлен, когда египетские СМИ начали активно праздновать его победу",
- указал политик.
Ему также не пришлась по вкусу оскароносная роль Малека - музыканта Фредди Меркьюри. Политик подчеркнул, что роль далека от реальной персоны, а показывая такой образ Малек лишь пропагандирует нетрадиционную ориентацию.
Напомним, 24 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Но не обошлось без курьезных ситуаций. После получения статуэтки за "Лучшую роль" Рами Малек неожиданно оступился и упал.