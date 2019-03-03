Пн, 4.03.2019
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СМИ: Рами Малек опозорил египтян

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Актер Рами Малек в сцене из "Богемской рапсодии"

ФОТО: Alex Bailey/AP/Scanpix

Американского актера египетского происхождения и обладателя премии "Оскар" Рами Малека обвинили в подрыве "истинных" ценностей египтской нации. Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на заявление депутат местного парламента в эфире телеканала Al-Hadath Alyoum.

Политик указал, что актер проповедует неправильный образ жизни. 

"Этот человек стремится навредить моральным устоям наших молодых людей, и я был очень удивлен, когда египетские СМИ начали активно праздновать его победу",

- указал политик.

Ему также не пришлась по вкусу оскароносная роль Малека - музыканта Фредди Меркьюри. Политик подчеркнул, что роль далека от реальной персоны, а показывая такой образ Малек лишь пропагандирует нетрадиционную ориентацию.

Напомним, 24 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Но не обошлось без курьезных ситуаций. После получения статуэтки за "Лучшую роль" Рами Малек неожиданно оступился и упал

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