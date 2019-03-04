Вт, 5.03.2019
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Коалиция не сумела договориться о кандидате на должность главы ЦИК

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Зал Кабинета министров перед заседанием

ФОТО: Agnese Gulbe/LETA

Партии правящей коалиции не достигли соглашения о кандидате на должность руководителя Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщил журналистам после совещания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он добавил, что дискуссии будут продолжены на этой неделе в Сейме.

Сопредседатель партийного объединения "Для развития/За!" Даниэль Павлютс сказал, что сегодня партии не рассматривали вопрос о главе ЦИК.

На этой неделе к вопросу могут вернуться руководители парламентских фракций, так как кандидатуры должны быть выдвинуты до 7 марта.

Ранее обсуждались две потенциальные кандидатуры на этот пост - бывшая сотрудница Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Диана Курпниеце и секретарь ЦИК Ритварс Эглайс. Позже Эглайс решил своей кандидатуры не выдвигать.

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