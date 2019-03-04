Коалиция не сумела договориться о кандидате на должность главы ЦИК

Партии правящей коалиции не достигли соглашения о кандидате на должность руководителя Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщил журналистам после совещания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он добавил, что дискуссии будут продолжены на этой неделе в Сейме.
Сопредседатель партийного объединения "Для развития/За!" Даниэль Павлютс сказал, что сегодня партии не рассматривали вопрос о главе ЦИК.
На этой неделе к вопросу могут вернуться руководители парламентских фракций, так как кандидатуры должны быть выдвинуты до 7 марта.
Ранее обсуждались две потенциальные кандидатуры на этот пост - бывшая сотрудница Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Диана Курпниеце и секретарь ЦИК Ритварс Эглайс. Позже Эглайс решил своей кандидатуры не выдвигать.