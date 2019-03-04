Коалиция не сумела договориться о кандидате на должность главы ЦИК

Он добавил, что дискуссии будут продолжены на этой неделе в Сейме.

Сопредседатель партийного объединения "Для развития/За!" Даниэль Павлютс сказал, что сегодня партии не рассматривали вопрос о главе ЦИК.

На этой неделе к вопросу могут вернуться руководители парламентских фракций, так как кандидатуры должны быть выдвинуты до 7 марта.