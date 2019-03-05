Кубок Гагарина: "Йокерит" сократил отставание в серии против московского "Динамо"

Металлург - Салават Юлаев

В пятой игре серии "Металларуг" у себя дома в овертайме проиграл "Салавату" со счётом 1:2. Общий счёт в серии стал 3:2 в пользу уфимской команды.

Первый период команды провели без голов, а во втором обменялись заброшенными шайбами - на 32-й минуте Филип Ларсен вывел гостей вперёд, но вскоре Мэтт Эллисон вернул равновесие в матче. До конца основного времени голов больше не было и всё решила шайба Владимира Ткачёва в начале овертайма.

Локомотив - Сочи

Ярославский "Локомотив" у себя дома обыграл "Сочи" и повёл в серии со счётом 3:2. Сегодняшний матч завершился победой "железнодорожников" - 3:0.

Все голы в матче были забиты во втором периоде. Шайбы на свой счёт записали Брэндон Козун, Артур Каюмов и Даниил Апальков. Следующая игра пройдёт 7 марта в Сочи.

Йокерит - Динамо Москва

Московское "Динамо" сегодня имело неплохой шанс выйти в полуфинал, но для этого им необходима была победа в Хельсинки. "Йокерит" победил дома и сократил отставание в серии - 2:3. Сегодняшний матч закончился со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд уже на 4-й минуте встречи благодаря стараниям Ессе Йоэнсуу. Следующий гол случился лишь в третьем периоде - Йон Норман укрепил преимущество в счёте. Вскоре Патрик Закриссон отыграл одну шайбу, но на большее московскую команду не хватило.