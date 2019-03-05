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Новые подробности: Эмбер Херд отрезала палец Джонни Деппу

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Джонни Депп и Эмбер Херд

ФОТО: AP/Scanpix

55-летний актер Джонни Депп подал в суд на свою экс-супругу Эмбер Херд. Мужчина не только обвиняет бывшую пассию в клевете, он также настаивает, что во время ссоры актриса отрезала ему палец. Об этом пишет издание Winnipegsun.com со ссылкой на RadarOnline. 

Джонни Депп называет показания Херд враньем. Свидетельства, в которых он якобы сам отрезал себе палец, и написал имя актера Билли Боба Торнтона на стене, называет ложью. 

"Всего через месяц после их свадьбы, мисс Херд почти полностью отрезала кость кончика среднего пальца на правой руке мистера Деппа", 

- написано в документах.

Актер утверждает, что травма была вызвана тем, что Херд бросила в него стеклянную бутылку с водкой.

"Бутылка разбилась, когда она соприкоснулась с рукой мистера Деппа, а разбитое стекло разрезало кость и отрубило палец мистера Деппа", 

- пишет издание.

Ранее актер потребовал возместить ему ущерб в размере 50 миллионов долларов (43 млн евро) за статью, которую написала Херд, где назвала себя "жертвой домашнего насилия".

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. Но уже в мае 2016-го Херд подала на развод. Причиной стали противоречия в браке, а позже актриса обвинила бывшего мужа в домашнем насилии.

Джонни Депп и Амбер Херд

ФОТО: Reuters/ScanPix

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