Новые подробности: Эмбер Херд отрезала палец Джонни Деппу

55-летний актер Джонни Депп подал в суд на свою экс-супругу Эмбер Херд. Мужчина не только обвиняет бывшую пассию в клевете, он также настаивает, что во время ссоры актриса отрезала ему палец. Об этом пишет издание Winnipegsun.com со ссылкой на RadarOnline.