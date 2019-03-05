Новые подробности: Эмбер Херд отрезала палец Джонни Деппу

55-летний актер Джонни Депп подал в суд на свою экс-супругу Эмбер Херд. Мужчина не только обвиняет бывшую пассию в клевете, он также настаивает, что во время ссоры актриса отрезала ему палец. Об этом пишет издание Winnipegsun.com со ссылкой на RadarOnline.
Джонни Депп называет показания Херд враньем. Свидетельства, в которых он якобы сам отрезал себе палец, и написал имя актера Билли Боба Торнтона на стене, называет ложью.
"Всего через месяц после их свадьбы, мисс Херд почти полностью отрезала кость кончика среднего пальца на правой руке мистера Деппа",
- написано в документах.
Актер утверждает, что травма была вызвана тем, что Херд бросила в него стеклянную бутылку с водкой.
"Бутылка разбилась, когда она соприкоснулась с рукой мистера Деппа, а разбитое стекло разрезало кость и отрубило палец мистера Деппа",
- пишет издание.
Ранее актер потребовал возместить ему ущерб в размере 50 миллионов долларов (43 млн евро) за статью, которую написала Херд, где назвала себя "жертвой домашнего насилия".
Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. Но уже в мае 2016-го Херд подала на развод. Причиной стали противоречия в браке, а позже актриса обвинила бывшего мужа в домашнем насилии.