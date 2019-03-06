Ср, 6.03.2019
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Бюджетам самоуправлений в 2019 году будет направлено 19,4% налоговых поступлений

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Бюджетам самоуправлений в этом году будет направлено 19,4% налоговых поступлений вместо ранее планировавшихся 19,6%, сообщили агентству LETA в Латвийском союзе самоуправлений (ЛСС).

В среду подписан протокол соглашений и разногласий ЛСС и Кабинета министров на 2019 год. Как отмечает ЛСС, в протоколе остался ряд важных для самоуправлений вопросов, соглашение по которым не достигнуто, но по важнейшим вопросам - о налоговых доходах и займах - оно все же заключено.

ЛСС неоднократно указывало, что налоговые поступления в бюджеты самоуправлений вместе со специальными дотациями должны составлять 19,6% общих налоговых доходов совокупного бюджета. Такое соглашение было достигнуто с Минфином в контексте нынешней налоговой реформы.

Однако на переговорах о протоколе соглашений и разногласий ЛСС и Кабинета министров Минфин предложил гарантировать самоуправлениям налоговые поступления в размере не менее 1,47 млрд евро или 19,4% вместо прежних 19,6%.

Второй важный для самоуправлений вопрос - условия заимствования. Правительство постановило в бюджете 2019 года предусмотреть, что, одалживая в Госказне средства для реализации инвестиционных проектов учебных заведений, самоуправления должны будут обеспечить софинансирование в размере 10%, других инвестиционных проектов - до 25% общих расходов.

В разделе разногласий остались вопросы о помощи жильцам денационализированных домов в решении жилищных вопросов и о программах государственной поддержки муниципальным предприятиям для строительства новых жилых домов.

Целевые дотации самоуправлениям в 2019 году составят 364,64 млн евро.

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