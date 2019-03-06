Тюрьма и два мобильника в прямой кишке: хитроумный план сорвался, штраф - 50 евро

Как отмечается, он прибыл в тюрьму для отбытия наказания на срок 3 года и 1 месяц. Проверяя заключенного в районе бедер металлодетектор стал издавать сигнал, указывая работникам на наличие предмета.

На их вопрос мужчина признался, что в его прямой кишке находится малогабаритный телефон. Он извлек его из своего организма.

Однако при повторной проверке выяснилось, что в мужчине находится еще один телефон Nokia LB Star, с которым ему тоже пришлось расстаться.

Свой поступок она объснил тем, что в Риге встретил незнакомца, который попросил его пронести в тюрьму два устройства. А перед этим упаковать их в презервативы и поместить в прямую кишку