Ср, 6.03.2019
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Тюрьма и два мобильника в прямой кишке: хитроумный план сорвался, штраф - 50 евро

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Тюрьма.

ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

Суд Земгальского района в Огре обязал некого мужчину заплатить штраф в размере 50 евро за попытку пронести в Рижскую центральную тюрьму два мобильных телефона, спрятанных в прямой кишке. 

Как отмечается, он прибыл в тюрьму для отбытия наказания на срок 3 года и 1 месяц. Проверяя заключенного в районе бедер металлодетектор стал издавать сигнал, указывая работникам на наличие предмета.

На их вопрос мужчина признался, что в его прямой кишке находится малогабаритный телефон. Он извлек его из своего организма.

Однако при повторной проверке выяснилось, что в мужчине находится еще один телефон Nokia LB Star, с которым ему тоже пришлось расстаться.

Свой поступок она объснил тем, что в Риге встретил незнакомца, который попросил его пронести в тюрьму два устройства. А перед этим упаковать их в презервативы и поместить в прямую кишку 

Согласно информации суда, у мужчины 11 классов образования и профессия сварщика, неофициально до заключения под стражу он работал на стройке.

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