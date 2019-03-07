Подозрение в отмывании денег в Swedbank: Браудер подал заявление в прокуратуру

Кроме того, Hermitage установил, что с 13 счетов эстонского филиала банка Danske на десятки счетов Swedbank было переведено 180 миллионов долларов, связанных с делом Магнитского.

12 из этих счетов принадлежали фирмам, у которых не было никакой коммерческой деятельности в Эстонии, и которые стали известны после первого разоблачения отмывания денег в Danske.

"На эти счета попали деньги, связанные с делом Магнитского, у сделок не было связи с нормальной коммерческой деятельностью, они производились по определенной схеме", - это лишь некоторых из перечисленных Браудером объяснений, почему сделки должны были подать сигнал опасности для работников банков.

Указаны и нарвские фирмы

Например, с пяти указанных счетов Danske деньги сомнительного происхождения поступили на зарегистрированное на британских Виргинских островах предприятие Rickam Worldwide Corp.

На счет попало 3,6 миллиона долларов, то есть пятая часть денег, перемещавшихся между двумя банками и интересующих Браудера. Назначение переводов, связанных с отмыванием денег сделок, своеобразно: "приборы" или "электронные приборы".

С тем же назначением платежа перемещались деньги со счетов Danske на счет в Swedbank предприятия Phone and Equipment Ltd. И эта фирма зарегистрирована на Виргинских островах, но имела счет в Эстонии.

В заявлении приведены и другие счета в эстонском Swedbank, у владельцев которых нет никакой связи с Эстонией. Но в многостраничном списке кроме офшорных фирм есть и ряд предприятий, зарегистрированных в Эстонии и других странах Балтии.

Например, в последние недели Postimees писал об имевших счета в Swedbank нарвских фирмах Logowest и Ronfard, в которые поступили деньги со счетов, зарегистрированных в эстонском филиале Danske. В том числе, на счет нарвских предприятий поступили деньги с трех указанных в заявлении Браудера счетов в Danske, стоящие за которыми фирмы были зарегистрированы за пределами Эстонии. Оба нарвских предприятия также упоминаются в поданном в прокуратуру заявлении.

Нынешнее заявление Браудера в прокуратууе Шведского Королевства подано ровно через четыре месяца после заявления Hermitage Capital о банке Nordea. Как минимум частично эстонская прокуратура именно под его давлением возобновила расследование происходившего в эстонском филиале Danske.

Дело Магнитского и отмывание денег

Сергей Магнитский был российским адвокатом, который разоблачил самое крупное в истории России налоговое мошенничество. В результате этого мошенничества было отобрано связанное с инвестиционным фондом американского инвестора Билла Браудера Hermitage Capital Management предприятие, после чего российский Налоговый департамент вернул новым "собственникам" 230 миллионов долларов уже уплаченных налогов.

Теперь Hermitage как потерпевший от произошедшего пытается найти следы этих 230 миллионов долларов.

Разоблачившего схему Магнитского арестовали. В тюрьме он заболел панкреатитом, ему не оказали вовремя медицинскую помощь и через год он умер. На теле Магнитского нашли следы избиения.