Подозрение в отмывании денег в Swedbank: Браудер подал заявление в прокуратуру

В поданном заявлении представлена информация о десятках расчетных счетов в эстонском отделении Swedbank, которые Билл Браудер связывает с пропавшими 230 миллионами долларов, пишет rus.postimees.ee.
Руководящий инвестиционным фондом Hermitage Capital Билл Браудер на этой неделе подал в прокуратуру Швеции заявление против Swedbank.
Приведенные в нем суммы, прошедшие через банк и предположительно связанные с делом Магнитского, в несколько раз больше, чем считалось раньше.
"Информация, которую мы представили властям, касается лишь малой части – только одного преступления. В действительности имеется намного больше информации, которую нужно просмотреть и проанализировать", - сказал Браудер вчера в интервью шведскому телерадиовещанию SVT, журналисты которого рассказали общественности о подозрительных сделках, прошедших через Swedbank.
Имеющаяся в распоряжении Postimees копия заявления больше, чем на 20 страницах детально описывает роль Swedbank в перемещении денег, связанных с делом Магнитского.
"Призванные отвечать за общение с клиентами и препятствовать отмыванию денег работники Swedbank вели себя халатно и даже не пытались остановить подозрительные сделки. Так, в некоторых случаях имелись явные признаки опасности, что в свою очередь наводит на вопрос: могли ли работники банка действовать умышленно?" - написал Браудер в отправленном властям Швеции заявлении с требованием возбудить уголовное дело.
К заявлению приложены постраничные детальные схемы, которые рисуют картину сети (подставных) фирм, через которые проходили десятки миллионов, связанных с делом Магнитского.
Как уже было сказано, из этих схем и выписок вытекают более сотни счетов, открытых в Swedbank в период отмывания денег 2007-2015 годов. За многими из них стоят предприятия, прикрывающие реальных обладателей денег, которые зарегистрированы в экзотических офшорных странах.
176 миллионов долларов
Если до сих пор в СМИ говорилось, что через счета в Swedbank (главным образом, в странах Балтии) прошли 26 миллионов долларов, связанных с делом Магнитского, то в заявлении Hermitage подсчитал, что денег было перемещено не меньше 176 миллионов долларов.
В заявлении говорится о перемещении денег, связанных с делом Магнитсткого, между тремя банками: Swedbank, эстонским филиалом Danske и литовским UKIO.
158 миллионов долларов из общей суммы, по данным Hermitage, были перемещены из банка UKIO на 600 счетов Swedbank, зарегистрированных в Эстонии, Латвии и Литве.
Согласно заявлению, таким образом, 36 миллионов долларов сомнительных денег поступили на счет предприятия Esterson Enterprises S.A. Эта фирма была зарегистрирована на Карибах, но у нее был и счет в Эстонии.
Hermitage установил, что в 2009 году это предприятие получило почти 16 миллионов долларов от фирмы Altem Invest Limited, которой, согласно поданному заявлению, руководил российский предприниматель Дмитрий Клюев.
Люди, отслеживающие так называемые деньги Магнитского, считают именно Клюева одним из организаторов обманной схемы фонда Hermitage на сумму в 230 миллионов долларов.
В дополнительных материалах, приложенных к заявлению, можно найти десятки подобных фирм, которые были зарегистрированы, например, в Белизе, Панаме или на британских Виргинских островах, но банковские счета открывали в эстонском Swedbank. На эстонские банковские счета этих фирм попала большая часть суммы из указанных 158 миллионов долларов.
Кроме того, Hermitage установил, что с 13 счетов эстонского филиала банка Danske на десятки счетов Swedbank было переведено 180 миллионов долларов, связанных с делом Магнитского.
12 из этих счетов принадлежали фирмам, у которых не было никакой коммерческой деятельности в Эстонии, и которые стали известны после первого разоблачения отмывания денег в Danske.
"На эти счета попали деньги, связанные с делом Магнитского, у сделок не было связи с нормальной коммерческой деятельностью, они производились по определенной схеме", - это лишь некоторых из перечисленных Браудером объяснений, почему сделки должны были подать сигнал опасности для работников банков.
Указаны и нарвские фирмы
Например, с пяти указанных счетов Danske деньги сомнительного происхождения поступили на зарегистрированное на британских Виргинских островах предприятие Rickam Worldwide Corp.
На счет попало 3,6 миллиона долларов, то есть пятая часть денег, перемещавшихся между двумя банками и интересующих Браудера. Назначение переводов, связанных с отмыванием денег сделок, своеобразно: "приборы" или "электронные приборы".
С тем же назначением платежа перемещались деньги со счетов Danske на счет в Swedbank предприятия Phone and Equipment Ltd. И эта фирма зарегистрирована на Виргинских островах, но имела счет в Эстонии.
В заявлении приведены и другие счета в эстонском Swedbank, у владельцев которых нет никакой связи с Эстонией. Но в многостраничном списке кроме офшорных фирм есть и ряд предприятий, зарегистрированных в Эстонии и других странах Балтии.
Например, в последние недели Postimees писал об имевших счета в Swedbank нарвских фирмах Logowest и Ronfard, в которые поступили деньги со счетов, зарегистрированных в эстонском филиале Danske. В том числе, на счет нарвских предприятий поступили деньги с трех указанных в заявлении Браудера счетов в Danske, стоящие за которыми фирмы были зарегистрированы за пределами Эстонии. Оба нарвских предприятия также упоминаются в поданном в прокуратуру заявлении.
Нынешнее заявление Браудера в прокуратууе Шведского Королевства подано ровно через четыре месяца после заявления Hermitage Capital о банке Nordea. Как минимум частично эстонская прокуратура именно под его давлением возобновила расследование происходившего в эстонском филиале Danske.
Дело Магнитского и отмывание денег
Сергей Магнитский был российским адвокатом, который разоблачил самое крупное в истории России налоговое мошенничество. В результате этого мошенничества было отобрано связанное с инвестиционным фондом американского инвестора Билла Браудера Hermitage Capital Management предприятие, после чего российский Налоговый департамент вернул новым "собственникам" 230 миллионов долларов уже уплаченных налогов.
Теперь Hermitage как потерпевший от произошедшего пытается найти следы этих 230 миллионов долларов.
Разоблачившего схему Магнитского арестовали. В тюрьме он заболел панкреатитом, ему не оказали вовремя медицинскую помощь и через год он умер. На теле Магнитского нашли следы избиения.