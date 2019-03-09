Опрос: недоверие латвийцев партиям и правительству все еще велико

Политическим партиям не доверяют 82% опрошенных - на 7 процентных пунктов меньше, чем осенью 2017 года, правительству - 58% (осенью 2017 года - 64%).

Сейму не доверяют 66% респондентов - на 9 процентных пунктов меньше, чем осенью 2017 года.

Печатной прессе доверяют 36%, радио - 62%, телевидению - 58%, интернету - 34%, соцсетям - 21%, полиции - 62%, армии - 66% опрошенных.

59% латвийских граждан удовлетворены тем, как в Латвии действует демократия. В ЕС в среднем этот показатель составляет 57%.

О Европарламенте слышали 92%, о Еврокомиссии - 86%, о Европейском центробанке - 84% граждан Латвии.

46% граждан Латвии считают себя хорошо информированными в европейских вопросах, 42% имеют положительное представление о ЕС, 75% считают, что мнение ЕС принимается во внимание в мире 56% - что глобализация дает возможность для экономического роста.

62% латвийских граждан не считают, что будущее Латвии было бы лучше, если бы она не была членом ЕС.

67% опрошенных считают самыми положительными приобретениями от членства Латвии в ЕС свободное движение людей, товаров и услуг на территории ЕС.

Ценностями, лучше всего характеризующими ЕС, латвийцы назвали права человека (45%), мир (34%), свободу личности (29%), демократию (28%).