Опрос: недоверие латвийцев партиям и правительству все еще велико

С 2017 года сократился удельный вес граждан Латвии, не доверяющих политическим партиям и правительству, но уровень недоверия все еще остается высоким, показал опрос "Евробарометра".
Политическим партиям не доверяют 82% опрошенных - на 7 процентных пунктов меньше, чем осенью 2017 года, правительству - 58% (осенью 2017 года - 64%).
Сейму не доверяют 66% респондентов - на 9 процентных пунктов меньше, чем осенью 2017 года.
Печатной прессе доверяют 36%, радио - 62%, телевидению - 58%, интернету - 34%, соцсетям - 21%, полиции - 62%, армии - 66% опрошенных.
59% латвийских граждан удовлетворены тем, как в Латвии действует демократия. В ЕС в среднем этот показатель составляет 57%.
О Европарламенте слышали 92%, о Еврокомиссии - 86%, о Европейском центробанке - 84% граждан Латвии.
46% граждан Латвии считают себя хорошо информированными в европейских вопросах, 42% имеют положительное представление о ЕС, 75% считают, что мнение ЕС принимается во внимание в мире 56% - что глобализация дает возможность для экономического роста.
62% латвийских граждан не считают, что будущее Латвии было бы лучше, если бы она не была членом ЕС.
67% опрошенных считают самыми положительными приобретениями от членства Латвии в ЕС свободное движение людей, товаров и услуг на территории ЕС.
Ценностями, лучше всего характеризующими ЕС, латвийцы назвали права человека (45%), мир (34%), свободу личности (29%), демократию (28%).
В Латвии опрос проводился компанией социологических исследований "Kantar TNS" 9-20 ноября 2018 года, в нем участвовали 1000 латвийских граждан старше 15 лет.