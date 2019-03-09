"Даугавпилс" и "Рига" набрали первые очки в чемпионате Латвии

Елгава - Рига 0:1

Уже на первых минутах действующий чемпион Латвии "Рига" взял инициативу в свои руки и несколько раз обострил ситуацию у ворот елгавчан. Счёт в матче уже на 8-й минуте открыл Алексей Вишняков, который после отличной комбинации пробил в нижний угол ворот.

"Елгава" также пыталась атаковать, но реально опасных моментов команда создать так и не смогла. Во втором тайме у хозяев появилось несколько неплохих моментов, но рижане больше внимания уделяли обороне и не позволили сопернику сравнять.

Даугавпилс - Метта/ЛУ 1:0

Встреча команд началась с активной борьбы, а первый момент у ворот хозяев возник уже на 4-й минуте, когда на ударной позиции оказался легионер "Метты" Тамирлан Джамалутдинов, но его удар заблокировал защитник. 12 минут спустя всё тот же Джамалутдинов проверил на прочность перекладину даугавпилсских ворот, после удара со штрафного.

На 32-й минуте вперёд мог выйти уже "Даугавпилс" - хозяева заработали пенальти, но азербайджанец Вугар Аскеров пробил прямо во вратаря и до перерыва счёт не изменился.

Во втором тайме футбол стал более осторожным и обе команды сосредоточились на защите. Практический весь второй тайм на поле отсутствовали опасные моменты. Решающей стала 86-я минута, когда после углового Даниэль Балодис головой отправил мяч в ворота "Метты" и принёс новичку Высшей Лиги первые 3 очка в сезоне.

⚽️⏯️ VIDEO: Daniels Balodis ar vārtu guvumu 86. minūtē nodrošina BFC Daugavpils uzvaru sezonas pirmajā spēlē! #Virsliga2019 #Futbols #DAUvsMET pic.twitter.com/JPkErRwYWj — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) March 9, 2019

В воскресенье, 10 марта, состоятся ещё два матча первого тура чемпионата Латвии, в которых "Вентспилс" у себя дома сыграет с юрмальским "Спартаком", а "РФШ" на своём поле ожидает матч с "Лиепаей".

В этом сезоне в Высшей Лиге представлено на одну команду больше, чем в предыдущем - 9. Ожидается, что в следующем сезоне чемпионат увеличится до десяти команд.