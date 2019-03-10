Впервые в истории: на Универсиаде выступила фигуристка в хиджабе

24-летняя Лари неудачно выступила в короткой программе, заняв 29-е место и не попав в произвольную. Захра упала с двойного акселя, с помаркой исполнила тройной сальхов и осталась без каскада.

"Думаю, вопрос в психологии. Не могу правильно настроиться, отстраниться от давления и спокойно откатать так, как я умею. Прокатом в Красноярске недовольна. Меня так поддерживала публика, на меня смотрел весь мир, а я совершила глупые ошибки", - приводит слова Захры ИА IslamNews.

Специально ради Лари Международный союз конькобежцев изменил правила, разрешив ей выступать в головном уборе, отмечает Eurosport.