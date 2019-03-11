Когда не посмотрел прогноз погоды: эстонцев порадовал припаркованный в Таллинне кабриолет

Пользователь соцсетей опубликовал припаркованный в центре Таллинна кабриолет, который основательно занесло снегом - это активно начали обсуждать не только в интернете, но и на радио.

Люди выдвигали свои версии того, почему произошла такая ситуация: кто-то предположил, что машина сломалась и ее просто бросили, другой пошутил, что теперь кабриолет остается просто оттолкать в теплое место и вуаля - джакузи готово.