У рижской гостиницы "Days Hotel Riga VEF" сменились управляющий и название

Работающий в странах Балтии гостиничный оператор "Мogotel" будет управлять гостиницей "Days Hotel Riga VEF" в Риге, которая далее будет работать под названием "Rija VEF Hotel", сообщила представитель "Mogotel" Кристине Юнкуре.
Гостиница будет трехзвездочной. Сумму сделки представители "Mogotel" не называют.
В шестиэтажной гостинице "Rija VEF Hotel" 135 номеров, в том числе четыре номера люкс. Имеются также три конференц-зала, ресторан, бар и летняя терраса.
Под брендом "Rija Hotels" ранее работали четыре гостиницы - "Domus Hotel" и "Irina Hotel" в Риге, "Bauska Hotel" в Бауске и "Old Town Hotel" в Таллине.
Как заявил владелец "Mogotel" Вадим Мухин, в последнее время набирают популярность индивидуальные путешествия, деловой и оздоровительный туризм, что повышает спрос на гостиницы бюджетного класса.
Оборот оператора "Mogotel", который работает под брендами "Rixwell Hotels", "Wellton" и "Rija Hotels", в 2017 году составил 17,686 млн евро.