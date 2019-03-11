У рижской гостиницы "Days Hotel Riga VEF" сменились управляющий и название

Гостиница будет трехзвездочной. Сумму сделки представители "Mogotel" не называют.

В шестиэтажной гостинице "Rija VEF Hotel" 135 номеров, в том числе четыре номера люкс. Имеются также три конференц-зала, ресторан, бар и летняя терраса.

Под брендом "Rija Hotels" ранее работали четыре гостиницы - "Domus Hotel" и "Irina Hotel" в Риге, "Bauska Hotel" в Бауске и "Old Town Hotel" в Таллине.

Как заявил владелец "Mogotel" Вадим Мухин, в последнее время набирают популярность индивидуальные путешествия, деловой и оздоровительный туризм, что повышает спрос на гостиницы бюджетного класса.