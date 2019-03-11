В зоопарке США ягуар набросился на поклонницу селфи

На появившемся в интернете видео очевидца видно женщину лет тридцати, корчащуюся от боли на земле.

"Слышал, что молодая женщина кричала о помощи. Ягуар высунул лапы из клетки и вцепился ей в руки", - рассказал очевидец Адам Уилкерсон. Его мама отвлекла животное, просунув бутылку с водой рядом с ним. В этот момент мужчина оттащил от клетки пострадавшую.

Женщина была доставлена в больницу. После она вернулась в зоопарк, чтобы извиниться.

"Она хотела сделать селфи или фотографию с животным. Она поставила руку так близко к клетке, что животное смогло в неё вцепиться", - сказал представитель службы спасения Шон Гилеланд.

В зоопарке заверили, что животному не грозит усыпление, так как вины ягуара нет.

Директор зоопарка Мики Оллсон объяснил, что заставить людей прекратить лазать через ограждения невозможно.