В зоопарке США ягуар набросился на поклонницу селфи

В одном из зоопарков США ягуар напал на женщину, которая перелезла через специально установленный барьер для того, чтобы сделать селфи, сообщает агентство Reuters. Именно в этот момент дикая кошка вцепилась посетительнице в руку.
На появившемся в интернете видео очевидца видно женщину лет тридцати, корчащуюся от боли на земле.
"Слышал, что молодая женщина кричала о помощи. Ягуар высунул лапы из клетки и вцепился ей в руки", - рассказал очевидец Адам Уилкерсон. Его мама отвлекла животное, просунув бутылку с водой рядом с ним. В этот момент мужчина оттащил от клетки пострадавшую.
Женщина была доставлена в больницу. После она вернулась в зоопарк, чтобы извиниться.
"Она хотела сделать селфи или фотографию с животным. Она поставила руку так близко к клетке, что животное смогло в неё вцепиться", - сказал представитель службы спасения Шон Гилеланд.
В зоопарке заверили, что животному не грозит усыпление, так как вины ягуара нет.
Директор зоопарка Мики Оллсон объяснил, что заставить людей прекратить лазать через ограждения невозможно.
"Эти барьеры установлены не просто так", - добавил он.