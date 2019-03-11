PR-агент Анастасии Самбурской пыталась покончить с собой

Известная пиарщица Анастасия Ухарова, которая работала на российскую актрису Анастасию Самбурскую, а также являлась бывшей сотрудницей продюсерского центра Виктора Дробыша, оказалась обманщицей и пыталась покончить с собой. Об этом сообщает Topnews.ru
Сообщается, что 32-летняя Ухарова собрала денег на свой проект, а потомы пыталась скрыться от кредиторов. Известно, что девушка доставлена в больницу, после неудачной попытки суицида.
Издание StarHit.ru сообщает, что пиарщица находится в больнице в тяжелом состоянии. Журналисты сообщают, что осенью 2018-го Ухарову уволили из компании, после чего она собрала денег на свой личный проект (около 67 тысяч евро), и перестала выходить на связь.
Ухарова сняла квартиру в отдаленном районе Москвы, где она и была обнаружена на прошлой неделе в без сознания.
СМИ сообщают, что в 2011 году девушка также одолжила 10 миллионов рублей (около 134 тысяч евро) у бизнесмена Сергея Кудряшова и скрылась. Позднее Ухарову привлекли к суду.