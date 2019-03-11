Лучшие продукты питания для рациона постящихся

Бобовые. Отказ от животной пищи в пост связан с повышенным риском белковой недостаточности. При этом, по мнению врача-диетолога Елены Знахаренко, сегодня для населения в целом характерно недостаточное употребление белков. Постящимся нужно в первую очередь делать ставку на продукты, обогащенные растительным белком, они являются лучшими при питании с исключенными из него животными продуктами, подчеркнула специалист.

"Помимо необходимого белка бобовые обеспечивают организм витаминами группы В, РР, С, аминокислотами, углеводами, ферментами, микроэлементами - калием, кальцием, железом",

- отметила Знахаренко.

Орехи и семечки. По словам другого эксперта-диетолога - Антонины Стародубовой, орехи и семечки - один из лучших дополнительных источников белка в период Великого поста. Также орехи снабжают организм полезным жиром, клетчаткой, минеральными и биологически активными веществами.

"Орехи очень полезны, но при этом и довольно калорийны, поэтому ежедневная их порция для человека не должна превышать 40 граммов, - рассказала диетолог.

Крупы. Употребление этого продукта уменьшает вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, поддерживает активный метаболизм.

"Особенно богаты разными витаминами гречневая и овсяная каши", - подсказала Елена Знахаренко.

Зелень. Специалисты рекомендуют налегать на укроп и петрушку.

"Укроп укрепляет иммунитет, борется с брожением в кишечнике, оказывает мочегонный и противовоспалительный эффект, помогает организму расщеплять трудно перевариваемую пищу.

Петрушка способствует нормализации обменных процессов в организме, положительно влияет на функционирование щитовидной железы, является мочегонным и желчегонным средством", - сообщила Знахаренко.

Грибы. Это не самый легкий продукт для системы пищеварения, но если желудок позволяет, то два-три раза в неделю следует употреблять грибы.

Они богаты витаминами группы В, важными для здоровья нервной системы, а также содержат большое количество других микроэлементов,

в частности - эрготионина и глутатиона - антиоксидантов, защищающих от окислительного повреждения клеток, белков и даже ДНК.