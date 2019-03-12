В Риге прямо над подъездом обвалился фасад муниципального дома

Примерно 15-20 метров облицовки цементного карниза рухнуло сегодня в 7 утра. Огромные фрагменты штукатурки завалили входную дверь и поначалу жильцы даже не могли выйти из дома. Как рассказал «Русскому вещанию LTV7 житель дома Сергей Мясоедов, выйди он на 10 минут раньше из дома, оказался бы под завалами.

«Услышал шум, увидел тень. Я подумал, что это снег. Оделся, выхожу, а дверь невозможно открыть. Смотрю, какие-то кирпичи», – рассказал Сергей Мясоедов.

На второй стороне дома такая же огромная дыра в карнизе. Тут обрушение произошло ещё в прошлом году. В здании 23 квартиры и ветеринарная клиника. Все квартиры принадлежат Рижскому самоуправлению. Но сам дом в плачевном состоянии и, по словам жильцов, дума его не ремонтирует.

«Деньги платятся ежемесячно. Должников на данный момент нет. Всех повыселяли. Мы платим за ремонт, за землю и за обслуживание. Я здесь живу с 2011 года и никакого ремонта не видел», – рассказывает жилец дома.

Обслуживающая дом компания Rīgas namu pārvaldnieks прислала работников убрать нависающие куски цементной штукатурки и полугнилые доски.

Состояние здания представитель обслуживающей компании Кристс Лейшкалнс комментирует так: «Если рассматривать конкретную ситуацию и говорить насчет того куска, который упал, то это связано с тем, что крыша дома до сих пор находится в плачевном состоянии.

Частичный ремонт производится уже не первый год. Но, к сожалению, дом не накапливает те средства, в которых он нуждается, чтобы произвести ремонтные работы».