KNAB потребовало для себя 1,5 млн евро дополнительного финансирования

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в этом году необходимо около 1,5 млн евро дополнительного финансирования, сообщил после заседания комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции начальник бюро Екаб Страуме.
Комиссия сегодня заслушала отчет KNAB о результатах работы в прошлом году и запланированном на этот год финансировании.
После заседания комиссии Страуме сообщил журналистам, что дополнительные средства нужны для улучшения работы бюро, так как из-за недостаточного финансирования его деятельность в этом году может быть затруднена "по четырем пунктам". О необходимом финансировании информирована не только парламентская комиссия, но и премьер-министр Кришьянис Кариньш.
"Бюджет KNAB растет, но в течение последних двух лет это происходило за счет уровня оплаты труда. Но выросли и капитальные расходы, например, после переезда бюро в новое здание стало больше постов охраны, сменился автопарк и расходов стало больше. Дополнительные средства бюро нужны и для улучшения работы при помощи различных технических средств", - сказал Страуме.