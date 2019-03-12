KNAB потребовало для себя 1,5 млн евро дополнительного финансирования

Комиссия сегодня заслушала отчет KNAB о результатах работы в прошлом году и запланированном на этот год финансировании.

После заседания комиссии Страуме сообщил журналистам, что дополнительные средства нужны для улучшения работы бюро, так как из-за недостаточного финансирования его деятельность в этом году может быть затруднена "по четырем пунктам". О необходимом финансировании информирована не только парламентская комиссия, но и премьер-министр Кришьянис Кариньш.