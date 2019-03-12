Самым богатым жителем Лондона оказался россиянин

Основатель инвестиционного фонда Alfa Group Михаил Фридман является богатейшим жителем Лондона, свидетельствуют подсчеты журнала Forbes. Богатство Фридмана составляет около 15 миллиардов долларов (13,3 миллиарда евро), сообщает ВВС.
Forbes опубликовал список десяти городов, где живет больше всего миллиардеров. Первой место занял Нью-Йорк, где проживают 84 миллиардера, на втором месте находится Гонконг с 79 миллиардерами, а на третьем - Москва с 71.
Лондон оказался на пятом месте, в нем живут 55 ультрабогачей. "В столице Объединенного королевства живут 55 миллиардеров, но только 20 из них граждане этой страны. Остальные 35 миллиардеров переселились в Лондон из 23 стран, среди которых Индия, Исландия и Россия", пишет Forbes.
Самым богатым миллиардером-иностранцем Лондона стал 54-летний Фридман, у которого двойное гражданство - России и Израиля.
Отметим, что почти треть британских миллиардеров переселилась в так называемые "налоговые раи", скрыв за последнее время от Госкассы Великобритании несколько миллиардов фунтов стерлингов.