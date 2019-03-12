Самым богатым жителем Лондона оказался россиянин

Forbes опубликовал список десяти городов, где живет больше всего миллиардеров. Первой место занял Нью-Йорк, где проживают 84 миллиардера, на втором месте находится Гонконг с 79 миллиардерами, а на третьем - Москва с 71.

Лондон оказался на пятом месте, в нем живут 55 ультрабогачей. "В столице Объединенного королевства живут 55 миллиардеров, но только 20 из них граждане этой страны. Остальные 35 миллиардеров переселились в Лондон из 23 стран, среди которых Индия, Исландия и Россия", пишет Forbes.

Самым богатым миллиардером-иностранцем Лондона стал 54-летний Фридман, у которого двойное гражданство - России и Израиля.