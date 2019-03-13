Ср, 13.03.2019
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Президент Эстонии осадила журналиста: Простите, я не чика, я бабушка

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Во вторник, 12 марта, на пресс-конференции в Нью-Йорке находящаяся с визитом в США президент Эстонии Керсти Кальюлайд резко ответила на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, как она себя чувствует в роли женщины-президента, пишет Rus.Postimees.

"Простите, я бабушка. Я не чика, я бабушка", - отметила Кальюлайд на пресс-конференции Женского форума ООН на вопрос, как она себя чувствует первой женщиной-президентом Эстонии и самой молодой главой государства.

Президент Керсти Кальюлайд с понедельника по четверг находится с рабочим визитом в США.

Во вторник она участвовала в мероприятии Every Woman Ewery Child, после чего ответила на вопросы прессы.

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