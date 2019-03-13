В Саласпилсе за 7,2 млн евро построят систему солнечных коллекторов

В Саласпилсе 20 марта будет заложен первый камень централизованной системы теплоснабжения за счет солнечной энергии. Затраты на ее строительство составят 7,228 млн евро, сообщила представитель думы Саласпилсского края Лолита Балцербуле.
Сейчас на муниципальном предприятии "Salaspils Siltums" ведутся подготовительные работы, чтобы установить 1720 солнечных коллекторов с общей активной площадью 21 595 кв.м. Это будет одна из крупнейших в Европе систем централизованного теплоснабжения на солнечной энергии.
В рамках проекта будет установлено поле солнечных коллекторов с аккумулирующим резервуаром, что позволит использовать солнечную энергию для производства тепла. Дополнительно также будет построена новая котельная, работающая на щепе.
Систему солнечных коллекторов с резервуаром за 7,08 млн евро построит ООО "Filter", строительный надзор за 147 920 евро будет осуществлять ООО "Firma L4". На проект выделено 2,732 млн евро из Фонда сплочения ЕС.
Церемония закладки первого камня состоится 20 марта в 11 часов в Саласпилсе, ул. Миера, 31а.
"Salaspils siltums" основано в 1996 году и полностью принадлежит Саласпилсской краевой думе.