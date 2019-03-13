В Саласпилсе за 7,2 млн евро построят систему солнечных коллекторов

Сейчас на муниципальном предприятии "Salaspils Siltums" ведутся подготовительные работы, чтобы установить 1720 солнечных коллекторов с общей активной площадью 21 595 кв.м. Это будет одна из крупнейших в Европе систем централизованного теплоснабжения на солнечной энергии.