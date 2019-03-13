В этом году уже заделано 7396 квадратных метров опасных ям на дорогах

LAU отмечает, что из-за переменчивой погоды и колебаний температуры воздуха около нуля на участках с интенсивным движением усиленно и непредсказуемо образуются ямы.

В зимний сезон LAU ремонтирует так называемые аварийные ямы - те, что представляют наибольшую опасность для транспортных средств. Аварийные ямы устраняются независимо от погодных условий. Для ликвидации таких ям используется технология укладки холодного асфальта - единственно приемлемая в подобных погодных условиях.

Как сообщает LAU, опасные для движения ямы в основном образуются на дорогах со старым покрытием, где давно не проводился ремонт. Из 9129 километров дорог с асфальтовым покрытием таких дорог 40%.

Опасными для движения считаются ямы на асфальте, площадь которых превышает 0,1 квадратного метра (примерно 30 на 30 см), а глубина - 5 сантиметров. После получения информации о появлении ямы на автодорогах класса А они ликвидируются в течение 24 часов, на дорогах класса B - в течение пяти суток, класса C - в течение недели, класса D - в течение двух недель.