Дерипаска подал в суд на Минфин США

Российский миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Министерство юстиции США, попросив отменить направленные против него санкции.
В поданном в пятницу в Федеральный суд США требовании Дерипаска утверждает, что правительство Соединенных штатов подвергло его нечестным и незаконным санкциям.
Он был одним из российских предпринимателей, на которого в апреле прошлого года направили санкции США как на одного из так называемых олигархов, получавших прибыль от связей с режимом Владимира Путина.
Дерипаска в своем требовании указал, что из-за санкций его богатство, репутация и экономическое благосостояние "разорены".
Он указал, что банки отказываются выполнять транзакции, но другие предприятия, опасаясь возможных санкций, отказываются вступать с ним в какие-либо сделки.
Дерипаска утверждает, что из-за санкций стоимость его собственности понизилась на 7,5 миллиардов долларов.
В январе Министерство финансов США сообщило, что отменяет санкции против трех предприятий, связанных с Дерипаской.