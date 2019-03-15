Дерипаска подал в суд на Минфин США

В поданном в пятницу в Федеральный суд США требовании Дерипаска утверждает, что правительство Соединенных штатов подвергло его нечестным и незаконным санкциям.

Он был одним из российских предпринимателей, на которого в апреле прошлого года направили санкции США как на одного из так называемых олигархов, получавших прибыль от связей с режимом Владимира Путина.

Дерипаска в своем требовании указал, что из-за санкций его богатство, репутация и экономическое благосостояние "разорены".

Он указал, что банки отказываются выполнять транзакции, но другие предприятия, опасаясь возможных санкций, отказываются вступать с ним в какие-либо сделки.

Дерипаска утверждает, что из-за санкций стоимость его собственности понизилась на 7,5 миллиардов долларов.