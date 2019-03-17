"Он как раз не однодневка". Вайкуле заступилась за Бусулиса

А именно, прошлым летом музыкальный обозреватель Борис Барабанов в рамках фестиваля "Лайма.Рандеву" гостил в Юрмале и в интервью "Говорящим Головам" признался, что раньше он тепло относился к Интарсу Бусулису, но сейчас исполнитель "всё больше напоминает ему Стаса Михайлова - ресторанного шансонье, и за этим грустно наблюдать".

Лайма такое заявление прокомментировала крайне грамотно, поспешив успокоить музыкального обозревателя:

"Пусть он не грустит, потому что Интарс - музыкант, он может быть и таким, и сяким. Сейчас у него азарт, сейчас он пробивается для широкой аудитории, я вижу это просто со стороны.

Я сама часто смеюсь, что он вытворяет, но то, что у него есть харизма, то, что он музыкант, то, что он может, пусть никто не сомневается".

На уточняющий вопрос ведущего, нет ли ощущения, что Бусулис теперь делает не ту музыку, от которой кайфует, а ту, которую проще продать, Лайма парировала:

"Он сделает всё, как надо. Раньше или позже. Не надо за него переживать. Он как раз не однодневка.