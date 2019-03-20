Модный приговор! Болельщика в майке с надписью "Навальный" не пустили на баскетбол

В Краснодаре болельщика в майке с надписью "Навальный" не пускали на матч баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" с казанским "Униксом" до тех пор, пока он не переоделся, сообщается на сайте местного штаба Алексея Навального.
Активисты штаба сообщают, что парень в футболке с надписью "Навальный" вместе со своими родителями пытался попасть на трибуны, но его не пустили и потребовали переодеться. Сотрудники клуба объяснили свой поступок тем, что на матчах действует на запрет на надписи политического характера и на то, что "Навальный не является спонсором и участником матча".
"Мы опоздали на 10 минут, но в итоге нас удерживали еще 40-50 минут, и мы пропустили половину игры", - рассказал парень.
Как сообщают активисты, парня не пустили на игру на следующий день после публикации расследования штаба, в котором рассказывалось о том, как руководство "Локомотив-Кубань" незаконно обналичивало спонсорские средства РЖД.
Краснодарский штаб Навального опубликовал на YouTube запись разговора, где слышно как сотрудники площадки и охранники уговаривают болельщика снять футболку.