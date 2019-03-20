Модный приговор! Болельщика в майке с надписью "Навальный" не пустили на баскетбол

Активисты штаба сообщают, что парень в футболке с надписью "Навальный" вместе со своими родителями пытался попасть на трибуны, но его не пустили и потребовали переодеться. Сотрудники клуба объяснили свой поступок тем, что на матчах действует на запрет на надписи политического характера и на то, что "Навальный не является спонсором и участником матча".