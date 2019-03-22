Эми Пейкович - легкоатлетка и модель, которая поборола опухоль головного мозга

Эми узнала о своём страшном диагнозе, когда ей было всего 19 лет. Произошло это перед чемпионатом мира среди юниоров, который должен был состоятся в Барселоне. Спортсменка почувствовала себя плохо - её привезли в больницу с рвотой и приступами головной боли.

В начале врачи сказали, что у неё воспаление среднего уха, но после лечения девушке не становилось лучше. Как признаётся сама Пейкович, многие тогда думали, что таким образом она просто отлынивает от тренировок.

Позже выяснилось, что всё серьёзно. В результате обследований в её мозге была обнаружена 5-сантиметровая опухоль. Этот диагноз поверг в шок не только Эми, но и её тренера, который думал, что она жаловалась на головную боль, чтобы избежать чрезмерных нагрузок.

"Я сидела и смотрела на свою мать, разговаривающую с врачами. Помню, как она держала снимки и я увидела большое белое пятно в стволе головного мозга. Я никогда не была настолько убита горем", - вспоминает Эми.

Счастливая жизнь эффектной блондинки изменилась в одночасье. Из перспективной спортсменки она превратилась в пациентку со страшным диагнозом. Пейкович прошла курс лечения, а позже опухоль головного мозга была успешно удалена через разрез, сделанный в затылке. Сейчас об этом напоминает лишь длинный шрам на затылке девушки.

"Я не думаю, что смогу забыть о том, что со мной произошло. Иногда меня буквально подкашивают страшные воспоминания. Но я верю, что у меня есть второй шанс. И я собираюсь им воспользоваться".