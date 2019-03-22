Эми Пейкович - легкоатлетка и модель, которая поборола опухоль головного мозга
В 19 лет австралийская модель и легкоатлетка Эми Пейкович готовилась к Олимпийским играм, как вдруг внезапно узнала, что у неё обнаружили опухоль головного мозга. Мечту об Олимпиаде пришлось отложить, но Эми оказалась человеком с невероятно мощным характером. Она смогла победить рак и вернуться в большой спорт!
Эми узнала о своём страшном диагнозе, когда ей было всего 19 лет. Произошло это перед чемпионатом мира среди юниоров, который должен был состоятся в Барселоне. Спортсменка почувствовала себя плохо - её привезли в больницу с рвотой и приступами головной боли.
В начале врачи сказали, что у неё воспаление среднего уха, но после лечения девушке не становилось лучше. Как признаётся сама Пейкович, многие тогда думали, что таким образом она просто отлынивает от тренировок.
I've never posted a photo from my surgery on instagram before. My diagnosis was on the 5th of February and surgery on the 10th. This photo is 5 days early, but today marks my 5 year anniversary. It is always a reminder of the battle I fought and won, how far I've come and how far I still have to go 👊🏽💙 for all my new followers! I had a brain tumour removed in 2012.
Позже выяснилось, что всё серьёзно. В результате обследований в её мозге была обнаружена 5-сантиметровая опухоль. Этот диагноз поверг в шок не только Эми, но и её тренера, который думал, что она жаловалась на головную боль, чтобы избежать чрезмерных нагрузок.
"Я сидела и смотрела на свою мать, разговаривающую с врачами. Помню, как она держала снимки и я увидела большое белое пятно в стволе головного мозга. Я никогда не была настолько убита горем", - вспоминает Эми.
Счастливая жизнь эффектной блондинки изменилась в одночасье. Из перспективной спортсменки она превратилась в пациентку со страшным диагнозом. Пейкович прошла курс лечения, а позже опухоль головного мозга была успешно удалена через разрез, сделанный в затылке. Сейчас об этом напоминает лишь длинный шрам на затылке девушки.
"Я не думаю, что смогу забыть о том, что со мной произошло. Иногда меня буквально подкашивают страшные воспоминания. Но я верю, что у меня есть второй шанс. И я собираюсь им воспользоваться".
Эми Пейкович не просто восстановилась после пережитого и вернулась к активному образу жизни, но и возобновила тренировки. Ей необходимо было пройти через изнурительный график тренировок, чтобы вернуть былую форму.
"Это было чрезвычайно трудно. Я думаю, что потеряла около 10 килограммов, когда была в больнице. Я была просто кожа и кости. На моём теле практически отсутствовали мышцы. Я помню, что при выходе из больницы у меня была судорога… Мои ноги были так слабы", - вспоминает Пейкович.
К счастью, австралийская спортсменка смогла вернуться к полноценной жизни и в данный момент упорно тренируется, чтобы войти в состав австралийской команды по легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Помимо этого Эми появилась на обложках журналов Russh, Women's Fitness и Lorna Jane, а совсем недавно она работала на подиуме во время Австралийской недели моды. Впереди у неё новые показы мод, новые фотосессии и новые вызовы!
So so soooo much fun up in Byron today for @citybeachaustralia and @topanga_swim today ✌🏽 The overcast weather got the better of us and our "sunny summer day" inspired shoot😾 nonetheless - it was a great day! | 📸 @burnt_breakfast @pixpop | 📽 @tysonlloydfilms | 💄 @ashleapenfold | @whereiskaryn @arkieeeee ☀️