Пт, 22.03.2019
Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Павел Погребняк, футболист

Эми Пейкович - легкоатлетка и модель, которая поборола опухоль головного мозга
Instagram недели

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Эми Пейкович

ФОТО: instagram.com/amypejkovic

В 19 лет австралийская модель и легкоатлетка Эми Пейкович готовилась к Олимпийским играм, как вдруг внезапно узнала, что у неё обнаружили опухоль головного мозга. Мечту об Олимпиаде пришлось отложить, но Эми оказалась человеком с невероятно мощным характером. Она смогла победить рак и вернуться в большой спорт!

Эми узнала о своём страшном диагнозе, когда ей было всего 19 лет. Произошло это перед чемпионатом мира среди юниоров, который должен был состоятся в Барселоне. Спортсменка почувствовала себя плохо - её привезли в больницу с рвотой и приступами головной боли.

В начале врачи сказали, что у неё воспаление среднего уха, но после лечения девушке не становилось лучше. Как признаётся сама Пейкович, многие тогда думали, что таким образом она просто отлынивает от тренировок. 

Позже выяснилось, что всё серьёзно. В результате обследований в её мозге была обнаружена 5-сантиметровая опухоль. Этот диагноз поверг в шок не только Эми, но и её тренера, который думал, что она жаловалась на головную боль, чтобы избежать чрезмерных нагрузок.

"Я сидела и смотрела на свою мать, разговаривающую с врачами. Помню, как она держала снимки и я увидела большое белое пятно в стволе головного мозга. Я никогда не была настолько убита горем", - вспоминает Эми.

Счастливая жизнь эффектной блондинки изменилась в одночасье. Из перспективной спортсменки она превратилась в пациентку со страшным диагнозом. Пейкович прошла курс лечения, а позже опухоль головного мозга была успешно удалена через разрез, сделанный в затылке. Сейчас об этом напоминает лишь длинный шрам на затылке девушки.

"Я не думаю, что смогу забыть о том, что со мной произошло. Иногда меня буквально подкашивают страшные воспоминания. Но я верю, что у меня есть второй шанс. И я собираюсь им воспользоваться".

Эми Пейкович не просто восстановилась после пережитого и вернулась к активному образу жизни, но и возобновила тренировки. Ей необходимо было пройти через изнурительный график тренировок, чтобы вернуть былую форму.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gym > Voting 📝 #priorities

A post shared by AMY PEJKOVIC (@amypejkovic) on

"Это было чрезвычайно трудно. Я думаю, что потеряла около 10 килограммов, когда была в больнице. Я была просто кожа и кости. На моём теле практически отсутствовали мышцы. Я помню, что при выходе из больницы у меня была судорога… Мои ноги были так слабы", - вспоминает Пейкович. 

К счастью, австралийская спортсменка смогла вернуться к полноценной жизни и в данный момент упорно тренируется, чтобы войти в состав австралийской команды по легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tough crowd ✖️

A post shared by AMY PEJKOVIC (@amypejkovic) on

​Помимо этого Эми появилась на обложках журналов Russh, Women's Fitness и Lorna Jane, а совсем недавно она работала на подиуме во время Австралийской недели моды. Впереди у неё новые показы мод, новые фотосессии и новые вызовы! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newest recruit? #Baywatch ‼️ my femur needs to calm down ..

A post shared by AMY PEJKOVIC (@amypejkovic) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ksubi GF of the week ✔️

A post shared by AMY PEJKOVIC (@amypejkovic) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let's all just take a moment to appreciate this photo of #candiceswanepoel 😻

A post shared by AMY PEJKOVIC (@amypejkovic) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy hump day 🤘🏽

A post shared by AMY PEJKOVIC (@amypejkovic) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It's hot. @brasnthings 💕

A post shared by AMY PEJKOVIC (@amypejkovic) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Give me your best model face - GO" @ellanelson200 🐳

A post shared by AMY PEJKOVIC (@amypejkovic) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ