Интерес к политическим событиям в Латвии достиг самого низкого уровня

Интерес к политическим событиям в Латвии достиг рекордно низкого уровня, свидетельствует опрос исследовательского центра SKDS.
В феврале жителям Латвии было предложено выразить свое отношение к высказыванию "Я регулярно слежу за политическими событиями в государстве". С данным утверждением в целом согласились 44% респондентов, в том числе 16% согласились полностью, а 28% скорее согласились.
Однако более половины респондентов признали, что не следят регулярно за политическими событиями в стране. 34% скорее не следят за ними, а 21% совершенно не следят.
Ранее самый высокий показатель был в 2013 году, когда за политическими событиями не следили 51% населения, а наибольшая заинтересованность была проявлена в 2004 году, когда за политическими событиями регулярно следили 64% опрошенных.