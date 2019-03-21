Чт, 21.03.2019
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Сейм поддержал продолжение административно-территориальной реформы

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Юрис Пуце

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

В четверг Сейм поддержал предложенное Министерством охраны среды и регионального развития (МОСРР) решение о продолжении административно-территориальной реформы.

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ранее заявил, что это короткое решение, означающее старт реформы.

Цель реформы - к 2021 году создать способные к экономическому развитию административные территории с местными самоуправлениями, способными обеспечивать функции, возложенные на них законом.

14 мая правительство рассмотрит информационный доклад о модели территориального деления, которая будет выдвинута на общественное обсуждение, а позже, с 16 мая по 31 августа, будут проводиться консультации со всеми 119 самоуправлениями.

Параллельно министерство подготовит концептуальный доклад "О территориально-административном делении", который правительство планирует рассмотреть 3 сентября. Далее будет разработан закон.

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