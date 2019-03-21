Сейм поддержал продолжение административно-территориальной реформы

В четверг Сейм поддержал предложенное Министерством охраны среды и регионального развития (МОСРР) решение о продолжении административно-территориальной реформы.
Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ранее заявил, что это короткое решение, означающее старт реформы.
Цель реформы - к 2021 году создать способные к экономическому развитию административные территории с местными самоуправлениями, способными обеспечивать функции, возложенные на них законом.
14 мая правительство рассмотрит информационный доклад о модели территориального деления, которая будет выдвинута на общественное обсуждение, а позже, с 16 мая по 31 августа, будут проводиться консультации со всеми 119 самоуправлениями.
Параллельно министерство подготовит концептуальный доклад "О территориально-административном делении", который правительство планирует рассмотреть 3 сентября. Далее будет разработан закон.