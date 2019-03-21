Ditton pievadķēžu rūpnīca: информация о задержании Дриксне неправда

В сообщении отмечается, что проект с софинансированием из фондов ЕС был реализован с 2009 по 2011 год, и у Ditton pievadķēžu rūpnīca нет никакой связи с ним.

Помимо этого в сообщении подчеркивается, что процедуры на территории Ditton pievadķēžu rūpnīca на этой неделе были связаны с арендаторами завода и изъятием документов, которые, возможно, могли бы быть связаны с уголовным процессом.

Совет и правление завода отмечают, что процедуры следствия не остановили и не нарушили коммерческую деятельность Ditton pievadķēžu rūpnīca и всех арендаторов. Производство на Ditton pievadķēžu rūpnīca ведется в полном объеме.

Должностные лица Ditton pievadķēžu rūpnīca не задержаны и не арестованы, а продолжают выполнение своих полномочий и обязанностей, сказано в сообщении.

Помимо этого, в сообщении говорится, что информация о задержании мажоритарного акционера компании Владислава Дриксне не соответствует действительности.

Как уже сообщалось, Госполиция провела обыски в ряде мест в рамках ранее начатого уголовного процесса о мошеннических действиях с целью получения средств из Европейского фонда регионального развития через программу LIAA, а также о легализации незаконно нажитых средств.

В настоящий момент задержаны пять человек, подозреваемых в легализации незаконно нажитых средств и мошенническом получении средств в размере более 4 млн евро.

Госполиция не называет задержанных, но портал grani.lv писал, что среди них даугавпилсский предприниматель Владислав Дриксне, по месту жительства которого был проведен обыск.

Министр экономики Ральф Немиро (KPV LV) рассказал, что в этом деле замешаны и сотрудники LIAA. Однако, директор LIAA Андрис Озолс сказал агенству LETA, что сотрудники LIAA не ввязаны в мошенничество с фондами ЕС. Работники его учреждения сотрудничают с государственной полицией и вне подозрения.