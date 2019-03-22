Зарплаты в центрах социального ухода вырастут в среднем на 145 евро

С 1 апреля на зарплаты в государственных центрах социального ухода будет дополнительно выделено 4,8 млн евро, что позволит увеличить зарплаты в среднем на 145 евро в месяц, сообщила советник министра благосостояния Лиесма Калве.
Повышение зарплат предусмотрено в бюджете 2019 года.
По словам министра благосостояния Рамоны Петравичи, не только увеличение зарплат, но и постоянное повышение квалификации будут гарантией того, что работники центров социального ухода будут более мотивированы.
В государственных центрах социального ухода 3010 штатных мест, в том числе 1710 работников находятся в непосредственном контакте с клиентами.
Зарплата будет увеличена всем работникам центров социального ухода, за исключением медицинских работников, чья зарплата была повышена уже с 2018 года.