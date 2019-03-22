Зарплаты в центрах социального ухода вырастут в среднем на 145 евро

Повышение зарплат предусмотрено в бюджете 2019 года.

По словам министра благосостояния Рамоны Петравичи, не только увеличение зарплат, но и постоянное повышение квалификации будут гарантией того, что работники центров социального ухода будут более мотивированы.

В государственных центрах социального ухода 3010 штатных мест, в том числе 1710 работников находятся в непосредственном контакте с клиентами.