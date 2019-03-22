Депутат "Согласия" Баранник будет претендовать на должность второго вице-мэра Риги

Баранник до середины января руководил комитетам по делам транспорта и сообщения, затем на этой должности его сменил Вадим Фальков.

Как сообщалось, комитет по финансовым и административным делам Рижской думы сегодня одобрил поправки к положению самоуправления, которые предусматривают введение еще одной должности вице-мэра.