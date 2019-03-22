Депутат "Согласия" Баранник будет претендовать на должность второго вице-мэра Риги

Заместитель председателя фракции "Согласия" в Рижской думе Вадим Баранник будет претендовать на должность второго вице-мэра Риги. Об этом он заявил на Латвийском радио.
Баранник до середины января руководил комитетам по делам транспорта и сообщения, затем на этой должности его сменил Вадим Фальков.
Как сообщалось, комитет по финансовым и административным делам Рижской думы сегодня одобрил поправки к положению самоуправления, которые предусматривают введение еще одной должности вице-мэра.
Как агентству LETA пояснил мэр Риги Нил Ушаков, еще одна должность вице-мэра необходима, чтобы улучшить организацию работы самоуправления до и после выборов в Европейский парламент.