Пт, 22.03.2019
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Депутат "Согласия" Баранник будет претендовать на должность второго вице-мэра Риги

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Вадим Баранник

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Заместитель председателя фракции "Согласия" в Рижской думе Вадим Баранник будет претендовать на должность второго вице-мэра Риги. Об этом он заявил на Латвийском радио.

Баранник до середины января руководил комитетам по делам транспорта и сообщения, затем на этой должности его сменил Вадим Фальков.

Как сообщалось, комитет по финансовым и административным делам Рижской думы сегодня одобрил поправки к положению самоуправления, которые предусматривают введение еще одной должности вице-мэра.

Как агентству LETA пояснил мэр Риги Нил Ушаков, еще одна должность вице-мэра необходима, чтобы улучшить организацию работы самоуправления до и после выборов в Европейский парламент.

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