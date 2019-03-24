Глава дочерней компании Rīgas satiksme обвиняется в растрате. Но в должности остается

Аргале обвинялась в нанесении потерь в размере более полумиллиона евро предприятию Ceļu pārvalde. Как мэр Риги, так и бывший глава Rīgas satiksme утверждали, что ничего об этом факте не знали.

Таким образом, оцениваемым в миллионы проектом по информированию пассажиров общественного транспорта руководит лицо, обвиненное в хозяйственных и должностных преступлениях.

В 2011 году Rīgas satiksme основало дочернее предприятие Rīgas acs, целью которого было введение интегрированной информационной системы в общественном транспорте столицы. В рамках этой системы в трамваях, троллейбусах и автобусах установили экраны, на которых видна информация о маршруте, а также различные сообщения Rīgas satiksme и видео развлекательного характера. Rīgas acs отвечает и за видеонаблюдение в транспорте, были обещаны и кнопки тревоги в салоне и автоматическая система алкометров, которая не позволила бы пьяным водителям начинать смену.

Несмотря на то, что предприятие было основано еще восемь лет назад и получило кредит в 15 миллионов евро на введение системы пять лет назад, пассажиры увидели первые мониторы в середине 2016 года. Однако до сих пор в социальных сетях можно увидеть жалобы, что система не работает.

Анита Аргале (ранее - Гайле) руководит Rīgas acs с момента основания. Она была избрана в рамках конкурса и несколько лет объединяла должность с должностью советника председателя правления Ceļu pārvalde. Сейчас Ceļu pārvalde - частное предприятие, однако ранее 87% принадлежало Рижской думе. До начала 2011 года Аргале была членом правления и финансовым директором Ceļu pārvalde. Во время ее полномочий были совершены сделки, за которые ей сейчас нужно сидеть на скамье подсудимых.

Калачский карьер Ceļu pārvalde купило девять лет назад. За эту собственность в Смарде Энгурского края был заплачен один миллион евро. Планировалось, что там будут добывать песок и гранит, которые далее используют в строительстве дорог. Однако De facto убедилась, что на собственности ничего не происходит, более того, выглядит, что местные используют территорию как свалку.

Покупка карьера - один из эпизодов в деле, по которому на этой неделе на скамью подсудимых сели бывшие руководители Ceļu pārvalde Мартиньш Витковскис и Мартиньш Лаува, а также бывшие члены правления Гундарс Цирулис, Юрий Романенко и Анита Аргале.

В 2011 году уголовный процесс начал KNAB, в 2013 году было построено обвинение. С того времени некоторые эпизоды были закрыты и до суда не дошли, однако вышла на свет покупка Калачского карьера, по которой обвиняются Аргале и бывший руководитель Ceļu pārvalde Витковскис.

"Две единицы недвижимости, рыночная стоимость которых составляла примерно 200 тысяч латов. Они купили их за 700 тысяч латов. Ну, посчитайте разницу - она инкриминируется как присвоенная сумма с растратой (...) В эту недвижимость были сделаны вложения, оказалось, что экономически взыскать с предприятия нечего. Такова формулировка обвинения", - заявил по поводу сделки по Калачскому карьеру прокурор отдела по особо важным делам Генпрокуратуры Монвид Зелчс.

Меньшую сумму - растрату примерно 25 тысяч евро - Аргале инкриминируют за приобретение битума. В закупку искусственно была вовлечена фирма-посредник, которой и была переплачена эта сумма, рассказал прокурор.

Аргале во время расследования показаний не давала вообще. На судебном заседании после зачтения обвинения Аргале заявила, что обвинение ей непонятно и она его не признает. Однако пояснить свою позицию ни она, ни ее защитник не согласились даже после заседания.