Видео: В Баку загорелся пятиэтажный торговый центр

В столице Азербайджана Баку во вторник произошел большой пожар в торговом центре, сообщает RFE/RL.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщило, что из горящего торгового центра "Диглас" эвакуированы сотрудники.
Видео: Пожар в торговом центре Баку
Корреспондент RFE/RL сообщил с места событий, что пожарные пытаются потушить пламя в пятиэтажном здании.
На место пожара отправлены два вертолета.
Местные СМИ сообщают, что у десяти человек констатировано отравление дымом.
Причина пожара пока что неизвестна.