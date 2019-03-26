Вт, 26.03.2019
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Видео: В Баку загорелся пятиэтажный торговый центр

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ФОТО: kadrs no video

В столице Азербайджана Баку во вторник произошел большой пожар в торговом центре, сообщает RFE/RL. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщило, что из горящего торгового центра "Диглас" эвакуированы сотрудники.

Видео: Пожар в торговом центре Баку

Корреспондент RFE/RL сообщил с места событий, что пожарные пытаются потушить пламя в пятиэтажном здании.

На место пожара отправлены два вертолета.

Местные СМИ сообщают, что у десяти человек констатировано отравление дымом.

Причина пожара пока что неизвестна.

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