Эпопея продолжается: PV запретили заключать новый договор о поставке электропоездов

Бюро по надзору за закупками (БНЗ) запретило АО Pasažieru vilciens (PV) заключать договор с чешской компанией Škoda Vagonka о поставках электропоездов, свидетельствует обнародованная БНЗ информация.
БНЗ рассмотрело заявление испанской компании "Patentes Talgo S. L." ("Talgo") о процедуре переговоров, которую организовало PV, постановило запретить заключать договор со Škoda Vagonka и отменить решение закупочной комиссии о результатах процедуры переговоров. Также PV в течение 20 рабочих дней поручено устранить выявленные комиссией по заявкам нарушения, повторно рассмотрев поданные предложения.
В конкурсе за право на поставку 32 новых поездов PV участвовали четыре претендента: "Talgo", польское дочернее предприятие швейцарской "Stadler", испанская "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles" (CAF) и чешская Škoda Vagonka. Вначале PV признало победителем "Talgo", которая предложила поставки поездов за 225,303 млн евро, но Škoda Vagonka и CAF подали жалобы в БНЗ на процедуру переговоров.
Рассмотрев жалобы, БНЗ запретило PV заключить договор с "Talgo", и поручило пересмотреть результаты процедуры. Повторно рассмотрев предложения, PV приняло решение купить поезда у чешского производителя, который предложил цену 241,888 млн евро.
Председатель правления PV Роджер Янис Григулис пояснил, что у "Talgo" ниже была цена на сами поезда, но самые низкие затраты на их обслуживание в течение 35 лет предложила Škoda Vagonka.
Это решение в свою очередь обжаловала "Talgo".
Это третья попытка Латвии купить новые поезда. В первом конкурсе участвовали CAF и "Stadler", победителем была объявлена CAF, но "Stadler" начало судебное разбирательство. Во втором конкурсе участвовали "Hyundai Rotem" и "Stadler". Тогдашний министр сообщения Анрийс Матисс заявил, что на покупку поездов у "Stadler" нет финансирования, и договор не был заключен.