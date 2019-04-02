С 1 апреля ликвидированы пункты срочной медицинской помощи

С 1 апреля ликвидированы семь пунктов срочной медицинской помощи, которые с 2011 года существовали в локальных больницах, сообщает Latvijas Avize.
Всего в Латвии было 14 таких пунктов, и Национальная служба здравоохранения продлила договора только с семью. В этих пунктах пациенты круглосуточно могут получать медицинскую помощь.
Такой порядок установлен принятыми в прошлом году поправками к правилам Кабинета министров.
"Мы считаем, что в больницах первого уровня нужно соблюдать единый принцип. В этих больницах должно быть приемное отделение, в котором круглосуточно можно получить медицинскую помощь и в котором работают интернист или семейный врач либо анестезиолог и хирург. Для этих больниц приемное отделение и ранее было обязательным, но там принимали в основном плановых пациентов", - сказала руководитель отдела организации здравоохранения Министерства здравоохранения Инета Бумане.