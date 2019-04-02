Названы самые красивые постаревшие знаменитости

Среди женщин этот список возглавила 73-летняя британская актриса, лауреат премии "Оскар" Хелен Миррен.

На втором месте оказалась королева Великобритании Елизавета II (92 года), которая предпочла не пользоваться омолаживающими процедурами.

На третьем - американская певица Мадонна (60), которая, напротив, регулярно прибегает к помощи пластических хирургов.

Четвертой стала американская кантри-исполнительница и киноактриса Долли Партон, которой в январе исполнилось 73 года, а пятой - 72-летняя певица Шер. В десятку также попали Джуди Денч (84), Тина Тернер (79), Ким Бейсингер (65), Шерон Стоун (61) и Сьюзан Сарандон (72).

Самым красивым состарившимся мужчиной признан 69-летний обладатель "Золотого глобуса" американский актер Ричард Гир.

Вместе с ним в пятерке лидеров оказались актеры Лиам Нисон (66), Пирс Броснан (65), Арнольд Шварценеггер (71) и Харрисон Форд (76).