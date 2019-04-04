Кубок Гагарина: СКА снова обыграл ЦСКА и сравнял счёт в серии

Московские "армейцы" первыми вышли вперёд на 14-й минуте матча благодаря голу Михаила Науменкова. Несколько минут спустя ЦСКА удвоил своё преимущество, но арбитр матча отменил взятие ворот, после просмотра видеоповтора.

Во втором периоде Николай Прохоркин восстановил равновесие в матче, а в третьем периоде Никита Гусев и Сергей Плотников принесли питерскому СКА победу и позволили сравнять счёт в серии. Пятая игра состоится в Москве 5 апреля.