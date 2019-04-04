Кубок Гагарина: СКА снова обыграл ЦСКА и сравнял счёт в серии
3 апреля состоялся четвёртый финальный матч серии плей-офф Западной конференции, в которой санкт-петербургский СКА обыграл московский ЦСКА (3:1) и сравнял счёт в серии.
Московские "армейцы" первыми вышли вперёд на 14-й минуте матча благодаря голу Михаила Науменкова. Несколько минут спустя ЦСКА удвоил своё преимущество, но арбитр матча отменил взятие ворот, после просмотра видеоповтора.
Во втором периоде Николай Прохоркин восстановил равновесие в матче, а в третьем периоде Никита Гусев и Сергей Плотников принесли питерскому СКА победу и позволили сравнять счёт в серии. Пятая игра состоится в Москве 5 апреля.
Расписание финальных матчей конференций:
- 04.04 Салават Юлаев - Авангард
- 05.04 ЦСКА - СКА
- 06.04 Авангард - Салават Юлаев
- 07.04 СКА - ЦСКА