Дорожная полиция: Латвия на последнем месте по безопасности движения в Балтии

Он сказал, что утро началось с разочарования, потому что в ходе марафона по контролю скорости было составлено 576 протоколов.

Крапсис выразил сожаление такими результатами, связав их с мышлением людей. По его мнению, в некоторых бытовых вещах люди ищут причин чего-нибудь не соблюдать, обходить нормы, и то же самое наблюдается в дорожном движении.