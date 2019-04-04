Дорожная полиция: Латвия на последнем месте по безопасности движения в Балтии

В Эстонии и Литве общая безопасность движения выше, чем в Латвии, заявил в интервью передаче ЛТВ "Утренняя панорама" начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис.
Он сказал, что утро началось с разочарования, потому что в ходе марафона по контролю скорости было составлено 576 протоколов.
Крапсис выразил сожаление такими результатами, связав их с мышлением людей. По его мнению, в некоторых бытовых вещах люди ищут причин чего-нибудь не соблюдать, обходить нормы, и то же самое наблюдается в дорожном движении.
Крапсис сказал, что за три дня после введения контроля за средней скоростью на шоссе Тинужи-Кокнесе зафиксировано 36 нарушителей, и это не позитивный показатель.