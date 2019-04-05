В Риге выступит рэпер Feduk

Feduk, он же российский певец, хип-хоп- и хаус-рэп-исполнитель, а также автор песен Федор Инсаров. Когда мальчику было пять лет, семья Инсаровых перебралась в Китай, а в 11-летнем возрасте Фёдор попал в Венгрию, где прожил ещё четыре года.

Позднее Фёдор признается журналистам, что впервые услышал рэп в Будапеште.

Молодого человека настолько зацепил подобный стиль исполнения, что он начал пробовать сочинять собственные песни.

С Венгрией связано и имя Feduk, под которым Фёдор Инсаров и прославился. "Федук" звучит для венгерского уха более органично, нежели Фёдор. Поэтому в Будапеште к молодому человеку обращались именно так.

Сольную карьеру начал в 2010-ом году, с тех пор выпустив один мини-альбом и пять студийных альбомов.

Настоящий успех пришёл к Фёдору в 2017-ом году после выхода песни "Розовое вино", записанной совместно с рэпером Элджеем, которая стала одним из главных русскоязычных хитов года.

Одной из последних успешных работ стал клип на песню "Моряк", который уже набрал более 25 миллионов просмотров на Youtube.

В Риге музыкант выступит в рамках европейского тура One Love, где представит свой новый альбом, а также исполнит свои лучшие работы.