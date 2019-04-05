Суровая Латвия: за взятку в 20 евро россиянина оштрафовали на 4300 евро

Прокуратура применила штраф в размере 4300 евро к гражданину России, который пытался дать пограничникам взятку в размере 20 евро, сообщила представитель Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне.
Проводя контроль лиц, пересекающих границу, пограничники констатировали, что прицеп к грузовой машине, на которой приехал в Латвию россиянин, не проходил в установленном порядке техосмотра.
Пограничники предупредили мужчину, что будет составлен протокол о запрете пересечь границу на этом транспортном средстве.
Пытаясь избежать запрета, россиянин пытался дать пограничникам взятку в размере 20 евро.