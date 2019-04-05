Семья случайно выбросила крупную сумму денег на помойку
Семья в Тюмени случайно выкинула миллионы рублей (ориентировочно тысячи евро) в мусор, пишет РИА "Новости".
На мусоросортировочном заводе в Тюмени перебрали 12 тонн отходов, чтобы найти пакет с деньгами, который случайно выбросила местная семья, рассказал СМИ начальник одного из цехов завода Виктор Загидулин.
По его словам, на предприятие обратилась молодая семейная пара. Они рассказали, что перевезли мать к себе и продали ее квартиру, а деньги от продажи хранили дома в пакете. Мать во время уборки случайно перепутала его с мусорным пакетом и выкинула, пишет Meduza.
"Молодой паре пришлось перерыть 12 тонн мусора. Но ценный груз - пакетик с деньгами - они все-таки нашли", - цитирует Загидулина "Комсомольская правда" в Тюмени.
Сколько конкретно денег было в пакете, не уточняется.
Работники завода рассказали местным журналистам, что нередко находят среди мусора ценные вещи и документы, например паспорта и водительские удостоверения.