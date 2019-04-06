Пять одиноких женщин по знаку Зодиака
Быть в вынужденном одиночестве сегодня нередкое явление. Женщины в современном мире научились правильно выстраивать свою жизнь, ценить ее и не распылять себя на ненужные чувства. Они не стараются навязаться мужчине лишь для того, чтобы не остаться в старых девах, и, как правило, предпочитают быть в одиночестве, нежели замужем за кем-нибудь. Они уверены, что если будут полным совершенством, то отбоя от мужчин у них не будет. Увы, это не так.
Чем шикарнее женщина - тем меньше мужчин, которые могут себе позволить быть ее партнером. И сей факт никак не радует тех, кто боится остаться в одиночестве. Астрологи по этому поводу имеют свою статистику, согласно которой
есть пять представительниц зодиакального круга, которые с трудом могут подобрать себе пару и обрести женское счастье.
Хотя многое, конечно, зависит еще и от умения строить отношения.
Телец
У женщин-Тельцов повышен уровень важности и значимости, поэтому всеми своими действиями они дают понять, что желают получить самого богатого мужчину.
Их принципиальная позиция вполне обоснованна. Хотя они до сих пор верят в сказки о том, как богатый наследный принц берет в жены девушку-простушку.
Но в жизни мужчины предпочитают быть с женщиной на уровне. Она должна стать не только украшением его жизни, но и дополнением к имиджу и значимости. И Тельцы как никто другой понимают это и стараются все свои силы бросить на самосовершенствование. Но чем выше достоинства женщины, тем больше требований у нее к мужчинам. Поэтому
женщина-Телец подсчитает наперед, каков будет доход ее партнера и сможет ли она на эте средства приобрести для себя что-то более существенное.
А если мужчина не будет отвечать ее требованиям, то у него не появится никаких шансов. И такая позиция женского взгляда приводит к тому, что представительница этого знака Зодиака еще долго пребывает в вынужденном одиночестве.
Близнецы
Женщины этого знака очень часто осознанно выбирают одиночество, и бывает, что пребывают они в нем вполне счастливо. Переменчивый характер Близнецов не позволяет им оставаться в ином положении, так как они боятся семейных уз.
Близнецы могут много раз влюбляться, терять голову и говорить о предстоящем замужестве, но через время обретенная стабильность им надоедает, и они начинают скучать.
А чтобы себя хоть как-то развеселить - устремляются на поиски новой любви. Скучные семейные будни не для Близнецов, поэтому они осознанно выбирают одиночество. А оно им нужно для нового поиска и удовольствий.
Хотя есть еще одна существенная причина, по которой представительницы этого знака остаются одинокими -
они просто не могут определиться, какой именно мужчина им нужен. С каждым разом у Близнецов меняются идеалы, и к определенному мнению они так и не могут прийти.
Если сегодня они без ума от одного мужчины, то завтра могут посчитать его недостойным. Меняя представление о типаже, они мечутся из стороны в сторону. Поэтому вовсе не удивительно, что возле них постоянно находятся только временные мужчины.
Весы
Представительницы воздушного знака никогда не бывают одинокими. Вокруг них вьются разного типа мужчины, которые готовы скрасить их серые будни. Можно удивляться до бесконечности, как при таком количестве воздыхателей женщины-Весы умудряются оставаться одинокими? А все дело в том, что
эти барышни всегда сомневаются в правильности своего выбора и часто из нескольких претендентов не могут определить того, кто подойдет им в качестве кандидата на звание мужа.
При этом Весы особо не расстраиваются по поводу того, что у них нет второй половинки. Но пока эти обольстительницы играют с мужчинами, большая их часть сама тихонько ликвидируется.
Современные мужчины не слишком распыляются на период ухаживания и завоевание женщины - они считают, что в мире есть много доступных и не таких требовательных прелестниц.
Женщины-Весы не похожи на других и, прежде чем завести роман, долго сомневаются и продумывают детали предстоящих встреч.
Им нужно получить легкость и любовь не только от романтического конфетно-букетного периода, но и от последующего за ним брака.
А если за всем этим антуражем последует разочарование, то одиночество в скором времени даст о себе знать - возможно, на время.
Стрелец
Эти женщины никак не сочетаются с понятием семьи. Они по всем законам жанра ценят независимость и свободу. Какой мужчина согласится играть по таким правилам? Естественно, что к барышне-Стрельцу мужчины относятся как к другу.
А ей самой не в тягость одиночество - она может проводить время как пожелает, не спрашивая ни у кого разрешения и не подстраиваясь под чужие правила.
Однако если женщина-Стрелец все же решит остепениться и связать себя узами брака - это для нее не на всю жизнь. А если попробует семейную жизнь и она ей не понравится, то вновь выберет одиночество. Но есть такиеСтрельцы, которые без сожаления променяют свою активную жизнь на семейное счастье. И это произойдет лишь в том случае, если законный брак будет полностью перекрывать по значимости бесценную свободу.
Козероги
Женщины этого знака могут сознательно отказываться от личного счастья в пользу желанного одиночества. И делаютони это в том случае, если на кону карьера или успешный бизнес.
Козероги не из тех, кто будет преданно ждать мужа с работы с полной кастрюлей наваристого борща. Им нужно постоянно развиваться и усовершенствоваться.
Смотреть издалека, как муж строит карьеру, это не для Козерога. Хотя если брак будет заключен в юности, то, возможно, у этой женщины получится выгодно совмещать семейную жизнь и карьеру. А если муж будет менее успешен, то представительница этого знака обязательно превзойдет его по всем показателям.
Если же мужчина будет мешать самореализации женщины-Козерога, то она его оставит.
Выбирая между успешной карьерой и несостоявшимся мужем, она предпочтет первое. И ее не будет волновать, что за это придется заплатить ценой собственного одиночества.
В солидном возрасте Козероги приобретают не только опыт, но и самодостаточность, и все шансы встретить мужчину "по уровню" сводятся к минимуму. Таких расчетливых и хладнокровных женщин мужчины всегда опасаются, и им ничего не остается кроме как сделать ставку на одиночество.
Подготовлено по материалам Клубер.