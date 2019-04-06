Пять одиноких женщин по знаку Зодиака

эти барышни всегда сомневаются в правильности своего выбора и часто из нескольких претендентов не могут определить того, кто подойдет им в качестве кандидата на звание мужа.

При этом Весы особо не расстраиваются по поводу того, что у них нет второй половинки. Но пока эти обольстительницы играют с мужчинами, большая их часть сама тихонько ликвидируется.

Современные мужчины не слишком распыляются на период ухаживания и завоевание женщины - они считают, что в мире есть много доступных и не таких требовательных прелестниц.

Женщины-Весы не похожи на других и, прежде чем завести роман, долго сомневаются и продумывают детали предстоящих встреч.

Им нужно получить легкость и любовь не только от романтического конфетно-букетного периода, но и от последующего за ним брака.

А если за всем этим антуражем последует разочарование, то одиночество в скором времени даст о себе знать - возможно, на время.

Стрелец

Эти женщины никак не сочетаются с понятием семьи. Они по всем законам жанра ценят независимость и свободу. Какой мужчина согласится играть по таким правилам? Естественно, что к барышне-Стрельцу мужчины относятся как к другу.

А ей самой не в тягость одиночество - она может проводить время как пожелает, не спрашивая ни у кого разрешения и не подстраиваясь под чужие правила.

Однако если женщина-Стрелец все же решит остепениться и связать себя узами брака - это для нее не на всю жизнь. А если попробует семейную жизнь и она ей не понравится, то вновь выберет одиночество. Но есть такиеСтрельцы, которые без сожаления променяют свою активную жизнь на семейное счастье. И это произойдет лишь в том случае, если законный брак будет полностью перекрывать по значимости бесценную свободу.

Козероги

Женщины этого знака могут сознательно отказываться от личного счастья в пользу желанного одиночества. И делаютони это в том случае, если на кону карьера или успешный бизнес.

Козероги не из тех, кто будет преданно ждать мужа с работы с полной кастрюлей наваристого борща. Им нужно постоянно развиваться и усовершенствоваться.

Смотреть издалека, как муж строит карьеру, это не для Козерога. Хотя если брак будет заключен в юности, то, возможно, у этой женщины получится выгодно совмещать семейную жизнь и карьеру. А если муж будет менее успешен, то представительница этого знака обязательно превзойдет его по всем показателям.

Если же мужчина будет мешать самореализации женщины-Козерога, то она его оставит.

Выбирая между успешной карьерой и несостоявшимся мужем, она предпочтет первое. И ее не будет волновать, что за это придется заплатить ценой собственного одиночества.

В солидном возрасте Козероги приобретают не только опыт, но и самодостаточность, и все шансы встретить мужчину "по уровню" сводятся к минимуму. Таких расчетливых и хладнокровных женщин мужчины всегда опасаются, и им ничего не остается кроме как сделать ставку на одиночество.