Официально названы дата и место дебюта Усика в супертяжелом весе

Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик проведет первый бой в супертяжелом весе 25 мая. Бой состоится на арене MGM National Harbor в Мэриленде, США, сообщили организаторы мероприятия.
The Start Of A New Chapter 👊#UsykTakam pic.twitter.com/OhGlgbM4VU— DAZN USA (@DAZN_USA) April 5, 2019
Ему предстоит сразиться с Карлосом Такамом из Камеруна.
"25 мая — важный день в моей карьере, когда я проведу первый поединок в супертяжелой категории. В тяжелом весе я добился всего и стал абсолютным чемпионом, теперь моя цель — сделать то же самое в супертяжелом.
Первый бой в новом весе будет трудным, но мне нужно испытать себя против соперника мирового уровня на пути к званию абсолютного чемпиона", - цитирует Усика "Матч".
Ранее украинец отказался от чемпионского пояса в первом тяжелом весе WBA и встречи с российским боксером Денисом Лебедевым, так как принял решение перейти в супертяжелую весовую категорию.
После того, как Усик официально перейдет в супертяжелую категорию, Бриедис летом в Риге в рамках второго полуфинала Мировой суперсерии бокса против поляка Кшиштофа Кловацки сможет побороться за один из чемпионских поясов.
Отметим, что ранее Бриедису принадлежал пояс WBC, а сейчас - "бриллиантовый" пояс WBC.