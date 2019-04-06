Сб, 6.04.2019
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Официально названы дата и место дебюта Усика в супертяжелом весе

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Oleksandrs Usiks

ФОТО: Sputnik/LETA

Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик проведет первый бой в супертяжелом весе 25 мая. Бой состоится на арене MGM National Harbor в Мэриленде, США, сообщили организаторы мероприятия.

Ему предстоит сразиться с Карлосом Такамом из Камеруна.

"25 мая — важный день в моей карьере, когда я проведу первый поединок в супертяжелой категории. В тяжелом весе я добился всего и стал абсолютным чемпионом, теперь моя цель — сделать то же самое в супертяжелом.

Первый бой в новом весе будет трудным, но мне нужно испытать себя против соперника мирового уровня на пути к званию абсолютного чемпиона", - цитирует Усика "Матч".

Ранее украинец отказался от чемпионского пояса в первом тяжелом весе WBA и встречи с российским боксером Денисом Лебедевым, так как принял решение перейти в супертяжелую весовую категорию.

После того, как Усик официально перейдет в супертяжелую категорию, Бриедис летом в Риге в рамках второго полуфинала Мировой суперсерии бокса против поляка Кшиштофа Кловацки сможет побороться за один из чемпионских поясов.

Отметим, что ранее Бриедису принадлежал пояс WBC, а сейчас - "бриллиантовый" пояс WBC.

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