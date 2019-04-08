Пн, 8.04.2019
Если долго смотреть на Луну, то можно стать идиотом. Так у нас в Средней Азии говорили, когда я там служил. Генерал Иволгин

Рецепт дня: рыба в пивном кляре
Просто, нежно и вкусно!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: скриншот видео

Рыба и пиво - лучшие друзья, скажет вам любой мужчина. И на самом деле он будет прав, особенно если речь идет о рыбке в пивном кляре. Блюдо это получается невероятно нежным, воздушным и румяным. Приготовьте непременно - не разочаруетесь!

Ингредиенты: 1 кг любой рыбы, 2/3 стакана крепкого пива, 2 яйца, соль (по вкусу), 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. молотой зиры, 1/2 стакана муки, черный перец, масло для фритюра.

Приготовление:

1. В миске смешайте муку, паприку, соль, перец и зиру.

2. Яйца с пивом слегка взбейте вилкой, влейте в муку и замесите однородное тесто без комочков. 

3. Рыбу вымойте, обсушите, нарежьте небольшими порционными кусочками.

4. Разогрейте масло для фритюра.

Окунайте каждый кусочек рыбы в тесто и обжаривайте во фритюре до золотистого цвета - примерно по 2 минуты с каждой стороны. 

5. Готовые куски рыбы выложите на бумажные полотенца, чтобы стек ненужный жир.

Приятного аппетита!

Подготовлено по материалам Sobesednik.ru.

Еще один вариант приготовления рыбы в пивном кляре смотрите на видео!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ