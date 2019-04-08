Рецепт дня: рыба в пивном кляре

Рыба и пиво - лучшие друзья, скажет вам любой мужчина. И на самом деле он будет прав, особенно если речь идет о рыбке в пивном кляре. Блюдо это получается невероятно нежным, воздушным и румяным. Приготовьте непременно - не разочаруетесь!