Рецепт дня: рыба в пивном кляре
Рыба и пиво - лучшие друзья, скажет вам любой мужчина. И на самом деле он будет прав, особенно если речь идет о рыбке в пивном кляре. Блюдо это получается невероятно нежным, воздушным и румяным. Приготовьте непременно - не разочаруетесь!
Ингредиенты: 1 кг любой рыбы, 2/3 стакана крепкого пива, 2 яйца, соль (по вкусу), 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. молотой зиры, 1/2 стакана муки, черный перец, масло для фритюра.
Приготовление:
1. В миске смешайте муку, паприку, соль, перец и зиру.
2. Яйца с пивом слегка взбейте вилкой, влейте в муку и замесите однородное тесто без комочков.
3. Рыбу вымойте, обсушите, нарежьте небольшими порционными кусочками.
4. Разогрейте масло для фритюра.
Окунайте каждый кусочек рыбы в тесто и обжаривайте во фритюре до золотистого цвета - примерно по 2 минуты с каждой стороны.
5. Готовые куски рыбы выложите на бумажные полотенца, чтобы стек ненужный жир.
Приятного аппетита!
Подготовлено по материалам Sobesednik.ru.
Еще один вариант приготовления рыбы в пивном кляре смотрите на видео!