Чемпионат Европы по баскетболу в Риге под угрозой; в него вложили сотни тысяч евро

Согласно информации LBS, решение Национального совета по спорту не выделять средства на организацию проведения женского чемпионата Европы по баскетболу, а также решение Рижской думы софинансировать всего 25% от предусмотренной на организацию чемпионата суммы, принуждают руководство LBS созвать внеочередное заседание совета для рассмотрения этого вопроса, а также проинформировать Международную баскетбольную федерацию (FIBA) об угрозах проведения чемпионата в Латвии.

В 2017 году в установленном законом порядке Министерство образования и науки и Латвийский баскетбольный союз объявили о планах провести в 2019 году женский чемпионат Европы по баскетболу, что также станет важным участком на пути к Олимпиаде в Токио. Предварительная оценка предусматривала софинансирование государства в размере 600 000 евро.

В итоге, правление европейского отдела FIBA наделило Латвию правом организовать часть женского чемпионата Европы.

С ноября 2017 года по январь 2019 года согласно требованиям FIBA и договорам LBS и Министерства образования и науки были произведены пять выплат на общую сумму 435 000 евро, что покрыло стоимость приема и затраты на продюссирование телевизионного сигнала. При этом 29 ноября министерство было проинформировано о росте объективных затрат на проведение чемпионата в размере 274 249 евро, большую часть из которых составляло повышение цен на гостиницы, питание и транспортные услуги.

28 марта этого года состоялось заседание NSP, на котором выделение средств на проведение чемпионата поддержано не было.

Кроме того, совет не поддержал выделение средств на проведение турнира серии Challenger по баскетболу 3х3, который при софинансировании государства удачно прошел в 2018 году и был включен в долгосрочный план поддержки мероприятий Минобразования.