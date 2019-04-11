Чт, 11.04.2019
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Алсу удалила все фото с мужем и написала грустный пост

Алсу удалила все фото с мужем и написала грустный пост

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Алсу

ФОТО: https://www.instagram.com/alsou_a/

Российская популярная исполнительница Алсу напугала своих фанатов и заставила нешуточно беспокоиться. Причиной стала одна из последних публикаций певицы в Instagram.

Еще совсем недавно Instagram-аккаунт Алсу был заполнен снимками с супругом Яном Абрамовым. Но теперь все семейные фото удалены, а в одной их публикаций звезда цитирует Вуди Аллена. 

""Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно, и это лучшее чувство в мире". Не знаю, согласна ли я с этим убеждением Вуди Аллена..возможно, равнодушие печальнее. А вы как думаете?", - написала она.

Напомним, в браке с бизнесменом певица родила двух дочерей – Микеллу и Сафину, а также сына Рафаэля. Стоит отметить, что Микелла успешно принимает участие в шоу "Голос. Дети". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ALSOU (@alsou_a) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ