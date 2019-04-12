Трамп хотел назначить свою дочь главой Всемирного банка, но передумал

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность назначения своей дочери Иванки Трамп на должность главы Всемирного банка, однако не выдвинул ее из опасений, что это сочтут проявлением непотизма - кумовства. Об этом он рассказал в интервью журналу Atlantic.
На вопрос журналистки, о том, почему он не назначил свою дочь постоянным представителем США при ООН, Дональд Трамп сказал: "Если бы я сделал это, то сказали бы, что это непотизм, хотя это не имело бы ничего общего с непотизмом".
"Я даже подумывал о [назначении] Иванки во Всемирный банк. Она бы очень хорошо с этим справилась, потому что она сильна в математике", - добавил Трамп.
Трамп не упомянул конкретно пост, на который он рассматривал кандидатуру Иванки. Однако, по неписаной традиции, президент США назначает президента Всемирного банка, в то время как назначение главы Международного валютного фонда является прерогативой европейских стран.
Напомним, 1 февраля пост президента Всемирного банка покинул Джим Ён Ким, а 6 февраля Трамп выдвинул на пост главы банка Дэвида Мэлпаса. 5 апреля Дэвид Мэлпас единогласно был избран новым президентом Всемирного банка.