Кариньш: Для выполнения плана правительства нужен миллиард, которого пока нет

Премьер сообщил, что он в процессе разработки плана действий правительства встретился с министрами, и в целом для выполнения плана требуется миллиард евро.

"Если не изменить политику, то этого миллиарда не будет.

Если мы хотим выполнить все приоритеты, этого можно добиться либо перераспределением финансирования, либо повышением налогов, чего никто не хочет. Нам нужно договориться о чем-то среднем", - сказал Кариньш.

Он также сообщил, что в бюджете 2020 года будет множество вызовов, потому что сейчас средств на приоритеты министерств нет.

"Парадоксально, что экономика растет, занятость увеличивается, безработица уменьшается, а лишних денег у правительства нет.

Никто не хочет говорить о повышении налогов, поэтому придется смотреть на эффективизацию работы министерств и пересмотр расходов", - сказал Кариньш.

В утвержденной правительством программе стабильности на 2019-2022 годы говорится, что в 2020 году фискальное пространство прогнозируется негативным - в размере минус 11,9 млн евро.

По словам Кариньша, придется работать и оценивать, приоритеты каких министерств можно поддержать. Среди приоритетов министерств он назвал административно-территориальную реформу, реформы в здравоохранении и образовании.

"Я отказываюсь работать, когда каждый приходит со своим списком желаний, все ссорятся и тянут одеяло в свою сторону. Так государство развиваться не может.