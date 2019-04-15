На полу корм и экскременты, в бутылочке - испортившееся молоко. Полицейские изъяли троих детей

11 апреля полиция получила информацию о некой женщине в состоянии алкогольного опьянения, которая не в силах позаботиться о своих детях. На место отправился ближайший патруль.

На месте происшествия полицейские встретили бабушку детей, которая с трудом передвигалась по квартире. Она утверждала, что мама час назад вышла прогуляться, а дети под ее присмотром. Номер матери детей она назвать не могла.

ФОТО: Rīgas Pašvaldības policija

Во время переговоров полицейские выяснили, что в присутствии детей курят, на полу валяются разукрашки, использованные подгузники, собачьи экскременты и корм.

По комнате бегали двое маленьких детей, измазавшись темной гуашью. Красками были измазаны стены и мебель.

Там же в детской кроватке у раскрытого окна лежал третий ребенок. Только после замечания полицейских женщина закрыла окно, укрыла малыша и дала ему бутылочку.

На место были вызваны и медики, которые констатировали, что у новорожденного повышенная температура и уже давно не поменяны подгузники. В свою очередь, проверяя бутылочку, появилось подозрение, что пища для малыша испорчена.

Медики решили детей госпитализировать. Принимая во внимание, что не было возможности связаться с мамой малышей, а также то, что в квартире были антисанитарные условия, полицейские приняли решение отлучить детей от семьи.

Полицейские, провожая детей в автомобиль медиков, встретили прохожего, который рассказал, что он друг матери детей. Он утверждал, что женщина уехала к знакомым распивать алкоголь.

Также он отметил, что женщина не заботится о своих детях, на что он ей регулярно указывал.

ФОТО: Rīgas Pašvaldības policija

Вечером полиция получила информацию из больницы, что дети прошли все необходимые проверки и могут отправиться в кризисный центр.