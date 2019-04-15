На полу корм и экскременты, в бутылочке - испортившееся молоко. Полицейские изъяли троих детей

Сотрудники рижской муниципальной полиции на прошлой неделе обнаружили в антисанитарных условиях три маленьких ребенка, поделилась полиция в социальной сети Facеbook.
11 апреля полиция получила информацию о некой женщине в состоянии алкогольного опьянения, которая не в силах позаботиться о своих детях. На место отправился ближайший патруль.
На месте происшествия полицейские встретили бабушку детей, которая с трудом передвигалась по квартире. Она утверждала, что мама час назад вышла прогуляться, а дети под ее присмотром. Номер матери детей она назвать не могла.
Во время переговоров полицейские выяснили, что в присутствии детей курят, на полу валяются разукрашки, использованные подгузники, собачьи экскременты и корм.
По комнате бегали двое маленьких детей, измазавшись темной гуашью. Красками были измазаны стены и мебель.
Там же в детской кроватке у раскрытого окна лежал третий ребенок. Только после замечания полицейских женщина закрыла окно, укрыла малыша и дала ему бутылочку.
На место были вызваны и медики, которые констатировали, что у новорожденного повышенная температура и уже давно не поменяны подгузники. В свою очередь, проверяя бутылочку, появилось подозрение, что пища для малыша испорчена.
Медики решили детей госпитализировать. Принимая во внимание, что не было возможности связаться с мамой малышей, а также то, что в квартире были антисанитарные условия, полицейские приняли решение отлучить детей от семьи.
Полицейские, провожая детей в автомобиль медиков, встретили прохожего, который рассказал, что он друг матери детей. Он утверждал, что женщина уехала к знакомым распивать алкоголь.
Также он отметил, что женщина не заботится о своих детях, на что он ей регулярно указывал.
Вечером полиция получила информацию из больницы, что дети прошли все необходимые проверки и могут отправиться в кризисный центр.
Все трое туда и были доставлены, а материалы дела переданы в Рижский сиротский суд, Рижскую социальную службу, а также сотрудникам отдела профилактики детских правонарушений.