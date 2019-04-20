Помните футболиста Кака? Сердце бразильца похитила красотка, которая на 12 лет младше его

В 2015 году Кака развёлся со своей женой Карол Селико, которая была его возлюбленной детства. Футболист с гордостью отмечал, что был девственником до встречи с Карол. За время 10-летнего брака у пары родилось двое детей - сын Лука и дочь Изабелла.

Спустя год поползли слухи о том, что у Кака роман с бразильской моделью Каролиной Диас. В 2016 году парочка официально объявила об отношениях, а в 2017 году Кака объявил о завершении карьеры и решил сосредоточиться на свой возлюбленной.