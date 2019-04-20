Сб, 20.04.2019
Я не политик, я простой человек, который пришел сломать эту систему. Я результат ваших ошибок и обещаний. Владимир Зеленский Петру Порошенко
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Футбол
  • Помните футболиста Кака? Сердце бразильца похитила красотка, которая на 12 лет младше его

Помните футболиста Кака? Сердце бразильца похитила красотка, которая на 12 лет младше его

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Каролина Диас

ФОТО: instagram.com/icaroldias

Легендарный бразильский футболист Рикардо Кака (или просто Кака) завершил футбольную карьеру в 2017 году. Он был последним из тех, кто получил премию "Золотой мяч" до эпохи Месси и Роналду. Сегодня знаменитый бразилец наслаждается отдыхом со своей красавицей подругой.

В 2015 году Кака развёлся со своей женой Карол Селико, которая была его возлюбленной детства. Футболист с гордостью отмечал, что был девственником до встречи с Карол. За время 10-летнего брака у пары родилось двое детей - сын Лука и дочь Изабелла.

Спустя год поползли слухи о том, что у Кака роман с бразильской моделью Каролиной Диас. В 2016 году парочка официально объявила об отношениях, а в 2017 году Кака объявил о завершении карьеры и решил сосредоточиться на свой возлюбленной.

24-летняя Каролина младше бразильского футболиста на 12 лет, но это не мешает паре быть вместе. На Instagram красотки подписано почти пол миллиона человек. Сейчас вы поймёте почему!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💜

A post shared by Carolina Dias (@icaroldias) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🐆

A post shared by Carolina Dias (@icaroldias) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

não vejo nada assim enlouquecida nem tudo no mundo é frágil, passageiro 👼🏼

A post shared by Carolina Dias (@icaroldias) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fechando com selfizenhaaa 😁

A post shared by Carolina Dias (@icaroldias) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💚

A post shared by Carolina Dias (@icaroldias) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😏🔥

A post shared by Carolina Dias (@icaroldias) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Carolina Dias (@icaroldias) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💁🏼‍♀️

A post shared by Carolina Dias (@icaroldias) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cada por do sol é único, assim como vc aí :)

A post shared by Carolina Dias (@icaroldias) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

um nojo 🤪

A post shared by Carolina Dias (@icaroldias) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

for @lichtswim 💚🇧🇷

A post shared by Carolina Dias (@icaroldias) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a legenda vc já sabe @itamazzutti 🐥

A post shared by Carolina Dias (@icaroldias) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☀️⚡️

A post shared by Carolina Dias (@icaroldias) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💕

A post shared by Carolina Dias (@icaroldias) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Carolina Dias (@icaroldias) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ