Помните футболиста Кака? Сердце бразильца похитила красотка, которая на 12 лет младше его

Легендарный бразильский футболист Рикардо Кака (или просто Кака) завершил футбольную карьеру в 2017 году. Он был последним из тех, кто получил премию "Золотой мяч" до эпохи Месси и Роналду. Сегодня знаменитый бразилец наслаждается отдыхом со своей красавицей подругой.
В 2015 году Кака развёлся со своей женой Карол Селико, которая была его возлюбленной детства. Футболист с гордостью отмечал, что был девственником до встречи с Карол. За время 10-летнего брака у пары родилось двое детей - сын Лука и дочь Изабелла.
Спустя год поползли слухи о том, что у Кака роман с бразильской моделью Каролиной Диас. В 2016 году парочка официально объявила об отношениях, а в 2017 году Кака объявил о завершении карьеры и решил сосредоточиться на свой возлюбленной.
24-летняя Каролина младше бразильского футболиста на 12 лет, но это не мешает паре быть вместе. На Instagram красотки подписано почти пол миллиона человек. Сейчас вы поймёте почему!