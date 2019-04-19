Профессор Данилан: не покупайте яйца "с рук"!

"Домашняя эта курочка, или выросшая на предприятии, - принципиальной разницы нет", - убежден он.

Да, курицы, выращенные в крестьянском хозяйстве, скорее всего, питаются более разнообразной едой - свеклой, морковью, поэтому и желток у них более яркий, потому что в нем больше кератина.

Если питание, которое получает курица, разнообразное, в яйце может быть немного иной состав, но разница несущественная.

Данилан считает, что домашние яйца, которые предлагаются в магазинах, хорошие и ценные для рациона.

На полках магазинов есть упаковки яиц, на которых написано, что в результате специального питания курочек они в большей степени содержат полезные вещества, например, Докозагексаеновую кислоту (DHA, ненасыщенная жирная кислота Омега-3).

Данилан поясняет, что это не обман, но еще раз подчеркивает, что разница непринципиальная - куриные яйца по определению хороший продукт.

Во всех яйцах есть витамины и питательные вещества, которые благотворно влияют на здоровье и работу мозга.

Однако, Анатолий Данилан обращает внимание на то, что курицы, которые содержатся в грязном хлеву, могут заболеть десятком болезней, например, сальмонеллезом, кишечными бактериями. Такие яйца могут быть опасны для человека.