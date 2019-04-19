Профессор Данилан: не покупайте яйца "с рук"!

"Курочки, выросшие в деревне на свободе, более счастливые, поэтому и яйца они несут более ценные". Нет, это миф, говорит гастроэнтеролог, профессор Анатолий Данилан.
"Домашняя эта курочка, или выросшая на предприятии, - принципиальной разницы нет", - убежден он.
Да, курицы, выращенные в крестьянском хозяйстве, скорее всего, питаются более разнообразной едой - свеклой, морковью, поэтому и желток у них более яркий, потому что в нем больше кератина.
Если питание, которое получает курица, разнообразное, в яйце может быть немного иной состав, но разница несущественная.
Данилан считает, что домашние яйца, которые предлагаются в магазинах, хорошие и ценные для рациона.
На полках магазинов есть упаковки яиц, на которых написано, что в результате специального питания курочек они в большей степени содержат полезные вещества, например, Докозагексаеновую кислоту (DHA, ненасыщенная жирная кислота Омега-3).
Данилан поясняет, что это не обман, но еще раз подчеркивает, что разница непринципиальная - куриные яйца по определению хороший продукт.
Во всех яйцах есть витамины и питательные вещества, которые благотворно влияют на здоровье и работу мозга.
Однако, Анатолий Данилан обращает внимание на то, что курицы, которые содержатся в грязном хлеву, могут заболеть десятком болезней, например, сальмонеллезом, кишечными бактериями. Такие яйца могут быть опасны для человека.
Поэтому он советует все же не покупать яйца "с рук", у деревенской бабули, "пойди узнай, как там курочек содержат", считает Данилан.